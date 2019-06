ICC World Cup 2019: रोहित शर्मा का 25वां शतक, पहली बार बिना छक्के के बनाया शतक

नई दिल्ली: रोहित शर्मा ने मौजूदा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप (ICC World Cup) में तीसरा शतक जड़ दिया है. उन्होंने रविवार (30 जून) को बर्मिंघम में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ (India vs England) के खिलाफ शतकीय पारी खेली. यह उनका वनडे करियर का 25वां शतक है. भारतीय ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इसके साथ ही वनडे क्रिकेट में शतक बनाने के मामले में एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और कुमार संगकारा की बराबरी कर ली है. अब दुनिया में सिर्फ पांच खिलाड़ी ही ऐसे हैं, जिन्होंने रोहित शर्मा से अधिक शतक बनाए हैं.

बर्मिंघम में रविवार को खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 337 रन का बड़ा स्कोर बनाया. इसके जवाब में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए. उन्होंने 109 गेंदों पर 102 रन की पारी खेली. रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 15 चौके जमाए. रोहित ने इस पारी में एक भी छक्का नहीं लगाया. यह पहला मौका है, जब रोहित ने शतक बनाया है और इसमें छक्का शामिल नहीं है.

यह भी पढ़ें: World Cup: मोहम्मद शमी ने झटके 5 विकेट; रचा एक और रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने

रोहित शर्मा ने अपने 212वें मैच में 25वां शतक लगाया है. रोहित ने इससे पहले इसी विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 122 रन की नाबाद पारी खेली थी. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन भी बनाए थे. यह उनका इस विश्व कप में तीसरा शतक है. उन्होंने 2015 के विश्व कप में भी बांग्लादेश के खिलाफ 137 रन की पारी खेली थी. रोहित का यह इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां शतक है.

Rohit Sharma at #CWC19

122*

57

140

1

18

100*

After two low scores, the Hitman is back with a bang, bringing up his third at the competition, off 106 balls

No Indian batsman has ever made more at a single World Cup #ENGvIND | #TeamIndia pic.twitter.com/MkHpoWjq4d

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 30, 2019