रोहित शर्मा का World Cup 2019 में लगातार तीसरा शतक, टॉप स्कोरर बने

नई दिल्ली: शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) लगातार तीसरा शतक जड़ दिया है. उन्होंने शनिवार (6 जुलाई) को श्रीलंका के खिलाफ 103 रन की पारी खेली. उन्होंने पिछले दो मैच में 104 और 102 रन की पारियां खेली थीं. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इसके साथ ही इस विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस मैच में शतकीय पारी खेलकर शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) को पीछे छोड़ा.

रोहित शर्मा जब श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में उतरे तो उनके नाम 7 पारियों में 644 रन दर्ज थे. इसमें चार शतक भी शामिल थे. रोहित शर्मा ने शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ 103 रन की पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट में अपने शतकों की संख्या पांच पहुंचा दी. वे जब आउट होकर पैवेलियन लौट रहे थे, तो उनके नाम टूर्नामेंट के आठ मैचों की आठ पारियों में कुल 647 रन दर्ज हो चुके थे.

रोहित शर्मा से पहले मौजूदा विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड शाकिब अल हसन के नाम दर्ज था. बांग्लादेश के इस ऑलराउंडर ने आठ मैचों की आठ पारियों में 86.57 की औसत से 606 रन बनाए हैं. इसमें दो शतक शामिल हैं. शाकिब अल हसन ने टूर्नामेंट में 11 विकेट भी लिए हैं. हालांकि, शाकिब को इस बात का अफसोस रहेगा कि उनकी टीम इस प्रदर्शन के बावजूद सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी.

The Hitman just can't miss at the moment

Rohit Sharma brings up his fifth at #CWC19 - no batsman has ever made as many at a single World Cup

What a player! pic.twitter.com/apwVq4WW6b

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 6, 2019