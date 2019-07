ईशान किशन ने गर्लफ्रेंड के साथ गुपचुप सेलीब्रेट किया B'day, इंटरनेट पर लीक हुई तस्वीरें

Ummm..no doubt they look cute together @ishankishan23 but you're the cutest Pc: @aditihundia thanks for blessing our feed with another click of our fav @ishankishan23 . . . . . . #ishanians #ishankishan #MUMBAI #mumbaiindians #ipl19 #ipl2019#worldcup#indiaA#paltan#onefamily#bluearmy#finals#rohitsharma #hardikpandya #viratkolhi #msdhoni #sachintendulkar#onefamily#india#ipl

A post shared by Ishan Kishan Fan club❤ (@ishan.kishan.kingdom) on May 8, 2019 at 12:11am PDT