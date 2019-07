महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी! फैन्स ने कहा, 'करोड़ों दिलों में बसते हैं माही'

नई दिल्लीः आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2019 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की न्यूजीलैंड के हाथों हार के दूसरे दिन भी सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी चर्चा का विषय बने हुए हैं. पिछले कई सालों से किसी भी बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट में भारत की हार के बाद यह सिलसिला हर बार की तरह इस बार भी चला आ रहा है. वर्ल्डकप 2019 में अपने धीमे स्ट्राइक रेट के चलते धोनी लगातार आलोचकों की चर्चा का विषय बने रहे, हालांकि क्रिकेट के कुछ जानकार मानते हैं कि धोनी का मैदान में खड़ा रहना ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाने के लिए काफी है.

बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले सेमीफाइनल मुकाबले में भी धोनी को लेकर अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई. किसी ने कहा कि धोनी को ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या से पहले बल्लेबाजी के लिए क्यों नहीं भेजा गया? तो किसी ने कहा कि इस मैच में धोनी ने धीमी गति से बल्लेबाजी की और जब जरूरत थी तब आउट हो गए.

सोशल मीडिया पर जारी इन तमाम चर्चाओं के बीच धोनी के फैन्स ने 7 नंबर जर्सी के अपने हीरो के सपोर्ट में एक कैंपेन शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की हार के दूसरे दिन भी धोनी ही ट्रेंडिंग टॉपिक रहे. शुक्रवार को ट्विटर पर #DhoniInBillionHearts टॉप ट्रेंड पर बना हुआ है. इससे पहले गुरुवार को भी धोनी को लेकर #Donotretiredhoni टॉप ट्रेंड कर रहा था.

शुक्रवार को #DhoniInBillionHearts से माही के फैन्स ने अपने इस हीरो को रिटायरमेंट के बारे में ना सोचने के लिए कहते हुए उनके साथ खड़े होने का सबूत दिया. मुगुंथ आधि ने अपने ट्विटर अकाउंट तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की कि धोनी कल भी धोनी थे और आज भी धोनी है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है.

राम ने लिखा, 'रिटायरमेंट के बारे में मत सोचो...प्लीज...लव यू'

गौरव पटेल ने धोनी की तस्वीरों के साथ उन्हें रिटायमेंट के बारे में नहीं सोचने को कहा.

कलई एमएसडी के अकांउट से भी धोनी को रिटायरमेंट ना लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई

Very sad if you think of your self.....NO RETIREMENT SIR.....Please #DhoniInBillionHearts pic.twitter.com/mAm2ine2od

किसी ने धोनी के पैरों में गिरने का वीडियो शेयर किया...

इससे एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने भी ट्वीट कर एमएस धोनी की तारीफ की. उन्होंने लिखा, ‘मुझे नहीं पता कि आप आगे खेलते रहेंगे या नहीं. लेकिन आपका धन्यवाद. मैं आपने इस खेल को बहुत कुछ दिया है. आपके संयमपूर्ण खेल और आत्मविश्वास का हमेशा कायल रहूंगा.

Not sure if you are playing on but thanks @msdhoni You have given the game so much. Always admired your calmness and self belief. #CWCUP2019 @BCCI

— Adam Gilchrist (@gilly381) July 11, 2019