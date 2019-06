IND vs AFG: मैच फिसलता देख दो ओवरों के लिए 'कप्तान' बने धोनी, और फिर पलट दिया पूरा खेल

नई दिल्ली: आईसीसी वर्ल्ड कप-2019 (World Cup 2019) में भारत ने अफगानिस्तान को 11 रन से हराकर सेमीफाइनल की ओर कदम रख दिए हैं. अफगानिस्तान ने पहले बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सितारा बल्लेबाजों से सजी दो बार की चैंपियन भारतीय टीम को आठ विकेट पर 224 रन पर रोक दिया. इसके बाद अफगान टीम इस विश्व कप का सबसे बड़ा उलटफेर करने की ओर बढ़ रही थी कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने उसका यह सपना तोड़ डाला. आखिरी गेंद बाकी रहते भारत ने अफगानिस्तान को 213 रन पर रोक दिया.

दरअसल, अफगानिस्तान के पक्ष में मैच को जाता देख भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ी और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सक्रिय हो गए और उन्होंने गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 49वें ओवर के पहले टिप्स दिए. यही नहीं, विकेटकीपर धोनी ने अपने हिसाब से मैदान में खिलाड़ियों की जमावट भी करवाई. वहीं, इस दौरान कप्तान विराट कोहली बाउंड्री के पास खड़े रहे. इसी का नतीजा था कि अफगानिस्तान को आखिरी दो ओवर में 21 रन चाहिये थे और नबी क्रीज पर थे. बुमराह ने 49वें ओवर में सिर्फ पांच रन दिये.

A great game of cricket, arguably the best of the #CWC19.

Loved the spirit shown by Afghanistan.

Bumrah & Shami were absolutely amazing & Chahal getting Rashid’s wicket was the difference at the end. Crucial spells by Hardik & Kuldeep.

It was a good test for .#INDvAFG pic.twitter.com/dbYJNMQKdt

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 22, 2019