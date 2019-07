IND v ENG: धोनी को कोसा तो बचाव में उतर आए फैंस, पाकिस्तानियों को ट्विटर पर लगाई लताड़

नई दिल्ली: इंग्लैंड ने बर्मिंघम एजबेस्टन मैदान पर रविवार को खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप (World Cup 2019) के 38वें मैच में भारत को 31 रनों से हरा दिया. इस मैच के परिणाम पर भारतीय फैंस से ज्‍यादा पाकिस्‍तानी फैंस की नजरें थीं. अगर ये मैच भारत जीत जाता तो प्वॉइंट टेबल के गणित के हिसाब से इंग्‍लैंड का आगे का रास्‍ता और कठिन हो जाता. वहीं पाकिस्‍तान के लिए उम्‍मीदें और ज्‍यादा बढ़ जातीं, लेकिन इंग्‍लैंड की जीत के साथ ही पाकिस्‍तान की उम्‍मीदों को झटका लगा है. ऐसे में पाकिस्तानियों का गुस्‍सा टीम इंडिया के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) पर फूटा पड़ा. पाकिस्‍तानी टीम के फैंस ने तो इस मैच को बाकायदा फिक्‍स घोषित कर दिया. उधर, कुछ भारतीय फैंस धोनी की आलोचना तो कई तरफदारी में उतर आए.

दरअसल, मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सात विकेट पर 337 रनों का स्कोर बनाया और फिर भारत को 50 ओवरों में पांच विकेट पर 306 रनों पर रोक दिया. अब टीम इंडिया की हार के बाद उसकी बल्लेबाजी पारी के आखिरी के पांच ओवरों की चर्चा सबसे ज्यादा है.

Ungrateful people complain about the one thing you haven’t done for them instead of being thankful for the thousands of things you have done for them. Love you Mahi @msdhoni #Dhoni pic.twitter.com/l8a7uxsIo8 — Alexander Muriel (@alexander122_mb) July 1, 2019

28th time Dhoni finished an innings with a six! #dhoni pic.twitter.com/kTIUSONY69 — Karikala Cholan (@karikalan1412) June 27, 2019

इसकी वजह यह है कि आखिरी के पांच ओवरों में एमएस धोनी और केदार जाधव क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे. इस दौरान टीम को जीतने के लिए 71 रन की जरूरत थी, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी 39 रन ही बना सके. इन बल्लेबाजों ने अपने आखिरी 5 ओवरों में 7 गेंद डॉट निकालीं, 20 सिंगल लिए, 3 चौके और एक छक्‍का लगाया, जिसमें धोनी ने 31 गेंदों में 42 तो केदार ने 13 गेंदों में 12 रन बनाए. ऐसा लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी अपनी पारी के दौरान सिंगल-डबल रन लेने में ही संतुष्ट हैं.

पाकिस्तानियों के अलावा भारतीय प्रशंसकों को भी धोनी और केदान का प्रदर्शन पसंद नहीं आया और उन्होंने हार के लिए सबसे ज्यादा धोनी को जिम्मदार ठहराया. धोनी की आलोचना में भी सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम्स और पोस्ट लिखे जा रहे हैं.

इंग्लैंड की टूर्नामेंट के आठ मैचों में यह पांचवीं जीत है और अब उसके 10 अंक हो गए हैं. इंग्लैंड की टीम अंकतालिका में शीर्ष-चार में पहुंच गई है. वहीं भारत को सात मैचों में पहली हार का सामना करना पड़ा है.