'आतंकी देश छोड़ देना चाहिए' ट्वीट लाइक कर बुरे फंसे आमिर, भारतीय यूजर ने किया था कमेंट

नई दिल्ली: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मुहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने शुक्रवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी. वह अब ब्रिटेन का वीजा चाहते हैं और वहीं पर बसना चाहते हैं. इसी बीच यह दिग्गज खिलाड़ी एक ट्वीट को लाइक करने के बाद नए विवाद में फंसता नजर आ रहा है.

दरअसल पाकिस्तान के खेल पत्रकार साज सादिक ने एक ट्वीट में लिखा, ''समझ में नहीं आता है कि क्यों कुछ लोग मोहम्मद आमिर के ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए आवेदन को बहुत बड़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं. वह इसके लिए आवेदन करने का हकदार है और इसका मतलब यह नहीं है कि वह पाकिस्तान के लिए खेलना बंद कर देगा.''

इस ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए एक भारतीय ट्विटर यूजर ने लिखा, ''मेरा सोचना है कि उन्हें आतंकी देश छोड़ देना चाहिए.'' और आमिर ने जाने-अनजाने में एक रिप्लाई ट्वीट को लाइक कर दिया. हालांकि, इसके तुरंत बाद गेंदबाज आमिर ने डिसलाइक भी कर दिया, लेकिन तब तक ट्विटर यूजर्स ने इसके स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. अब कई पाकिस्तानी फैन अपने देश और खिलाड़ी का बचाव में उतर आए हैं तो कई उन पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं.

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, आमिर की पत्नी नरगिस मलिका जो ब्रिटेन की नागरिक हैं, पहले ही स्पाउस वीजा के लिए आवेदन कर चुकी हैं. इसका मतलब है कि आमिर 30 महीने तक इंग्लैंड में रह सकते हैं.

Thank you PCB, our PM @ImranKhanPTI @wasimakramlive bhi @SAfridiOfficial bhi @waqyounis99 & @yousaf1788. Thank you and my fans for always supporting me and I hope you all will support my this decision also.see video link https://t.co/BbAYzPbncl

— Mohammad Amir (@iamamirofficial) July 26, 2019