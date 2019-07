ऋषभ पंत ने ट्वीट करके कहा - 'मेरा देश, मेरी टीम', फैंस बोले - अगर गलत शॉट नहीं खेला होता तो...

नई दिल्ली: युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत ने हार के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी है. दरअसल, ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले गए आईसीसी विश्व कप-2019 के पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने जब भारत के चार विकेट 24 रनों पर गिरा दिए थे तब हार्दिक पांड्या के साथ पंत ने 47 रन जोड़े लेकिन गलत शॉट खेल आउट हो गए. पंत के आउट होने पर कोहली काफी झल्लाए थे. अब ऋषभ पंत ने एक ट्वीट के जरिये अपने जज्बात शेयर किए हैं.

पंत ने अपने एक ट्वीट में लिखा, "मेरा देश, मेरी टीम...मेरा सम्मान. पूरे देश ने जो विश्वास और प्यार एक टीम के रूप में हम पर प्रदर्शित किया, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं. हम मजबूती से वापसी करेंगे."



पंत के इस ट्वीट पर यूजर ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी. कुछ यूजर ने उन्हें सलाह दी तो कुछ ने उन पर गुस्सा भी निकाला. एक यूजर गीतिका स्वामी ने लिखा, "टीम इंडिया शानदार खेल दिखाया, हमें आप सभी पर गर्व है. अपना मनोबल ऊंचा रखें और जश्न मनाते रहें क्योंकि संघर्ष हारने पर समाप्त नहीं होता, यह अगली जीत तक जारी रहता है."

You need to control your self and play...u r wasting your talent...u had the chance to be a hero yesterday by winning the match for india...c how Carey is playing....u wasting it bro

