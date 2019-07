नई दिल्‍ली: क्रिकेट वर्ल्‍ड कप (Cricket World Cup 2019) में बांग्‍लादेश के खिलाफ जब भारत की बैटिंग चल रही थी तो क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की आलोचना करना पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर को भारी पड़ गया. दरअसल जैसे ही मांजरेकर ने धोनी के स्‍ट्राइक रेट पर सवाल उठाए, उसके बाद क्रिकेट फैंस ने उनकी जमकर क्‍लास लगा दी. सोशल मीडिया पर कई यूजरों ने मांजरेकर और धोनी के क्रिकेट रिकॉर्ड की तुलना करते हुए उनके रिकॉर्ड पर सवाल उठा दिए. मसलन एक यूजर ने लिखा कि मांजरेकर ने जितने वनडे मैच खेले हैं, धोनी ने उतनी हॉफ सेंचुरी लगाई है.

कई यूजरों ने मांजरेकर की क्रिकेट कमेंट्री पर सवालिया निशान लगाते हुए उनको वापस भारत भेजने की बात कही. कुछ यूजरों ने तो ये तक लिखा कि जब मांजरेकर कमेंट्री करते हैं तो वे टीवी को म्‍यूट कर देते हैं. कई यूजरों ने लिखा कि मांजेरकर टीम इंडिया के कई क्रिकेटरों के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्‍त हैं. इसलिए मौका पाते ही उनकी आलोचना करने लगते हैं. इन सबका नतीजा यह हुआ कि भारत और बांग्‍लादेश का मैच खत्‍म होने तक मांजरेकर ट्विटर पर जमकर ट्रोल हो गए और ट्रेंड करने लगे.

#SanjayManjrekar should retire from commentary work..

How to send out #SanjayManjrekar out of this World Cup

Should we need to call Bumrah ?

The most irritating commentator we’ve seen in Cricket.

— J Anbazhagan (@JAnbazhagan) July 2, 2019