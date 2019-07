IND vs BAN: फिल्डिंग के दौरान कुछ देर के लिए बाहर क्या गए धोनी, सोशल मीडिया पर मच गया हंगामा

नई दिल्लीः क्रिकेट विश्व कप 2019 में 2 जुलाई को भारत और बांग्लादेश के बीच मैच में बेशक भारत ने जीत अपने खाते में कर ली हो. लेकिन इस मैच में एक ऐसा पल भी आया, जिसने सारी दुनिया के मन में एक सवाल छोड़ दिया है. दरअसल, बांग्लादेश की पारी के 12वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी मैदान से बाहर चले गए थे. धोनी की गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत ने विकेटकीपिंग की कमान संभाली.

मैदान पर बेशक भारतीय टीम संभल गई, लेकिन धोनी के मैदान को अचानक छोड़कर जाने से सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया. सभी के मन में एक ही सवाल था आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि धोनी को मैदान छोड़कर जाना पड़ा. फैंस के मन में बार-बार यह सवाल उठ रहा था कि आखिर क्यों धोनी को मैदान से ऐसे चले गए।

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

Abe Dhoni kha gya??? He is not doing wicketkeeping???? #IndVBan

Dhoni leaving ground in the middle of #IndiaVsBangladesh match for chai sutta like he works in some sarkari office #CWC2019

Virat Kohli: We need wickets Bumrah: #bumrah #INDvBAN pic.twitter.com/gPYwRkhitj

Rishabh Pant has taken over the wicket-keeping duties as MS Dhoni has gone off the field!

We hope everything is alright with MS.#INDvBAN #CWC19 #ThisIsNewDelhi #DelhiCapitals

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) July 2, 2019