World Cup 2019: श्रीलंकाई दिग्गज बोले- 'टीम को वर्ल्ड कप की उम्मीदें जिंदा रखनी चाहिए'

बर्मिंघम: श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने (Mahela Jayawardena) ने बल्लेबाजों से निरंतरता दिखाने की अपील करते हुए कहा कि टीम को यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार और बारिश के कारण दो मैच धुलने के बाद श्रीलंका की टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदे कायम रखी थी. हालांकि 1996 की चैम्पियन टीम को दक्षिण अफ्रीका ने नौ विकेट से हराकर दिया सेमीफाइनल में उनके पहुंचने के समीकरण को उलझा दिया.

जयवर्धने ने आईसीसी के लिए लिखे कॉलम में कहा, ‘‘श्रीलंका को अब भी विश्वास करना चाहिए कि वे विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं. टीम को हालांकि प्रदर्शन में निरंतरता की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘ अगले दोनों मैचों को जीतना बड़ी चुनौती होगी लेकिन यह संभव है. हालांकि ऐसा करने के लिए बल्लेबाजी इकाई को शानदार प्रदर्शन करना होगा जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ असफल रहे.’’

I am sure everyone must be disappointed with the result but have to keep faith and believe we could win the last two games.. it’s a World Cup and anything is possible.. come on boys

