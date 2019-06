नई दिल्‍ली: वर्ल्‍डकप 2019 में अब तक शानदार प्रदर्शन कर रही टीम इंडिया को पहली हार मिली. इंग्‍लैंड के खिलाफ उसे 31 रनों की हार मिली. इस मैच के परिणाम पर भारतीय फैंस से ज्‍यादा पाकिस्‍तानी फैंस की नजरें थीं. अगर ये मैच भारत जीत जाता तो अंक तालिका के गणित के हिसाब से इंग्‍लैंड का आगे का रास्‍ता और कठिन हो जाता. वहीं पाकिस्‍तान के लिए उम्‍मीदें और ज्‍यादा बढ़ जातीं. लेकिन इंग्‍लैंड की जीत के साथ ही पाकिस्‍तान की उम्‍मीदों को झटका लगा है. ऐसे में उनका गुस्‍सा टीम इंडिया पर फूटा है. पाकिस्‍तानी टीम के फैंस ने तो इस मैच को बाकायदा फिक्‍स घोषित कर दिया है.

इससे पहले जब मैच शुरू नहीं हुआ था, तब पाकिस्‍तानी फैंस भारतीय टीम की जीत की दुआ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया ये मैच हारी उसके साथ ही खिसियाये पाकिस्‍तानी फैंस का गुस्‍सा फूट पड़ा. कई फैंस का तो यहां तक कहना था कि इस मैच की आईसीसी को जांच करानी चाहिए.

For @ICC investigating India's suspicious loss to England is a clear case of match-fixing - a whole match fixed, not just spot-fixing.A whole team fixed a match to lose as per a sinister plan wil lose moral authority by not conducting an inquiry in2 India's off performance#CWC19 — حافظ محمد زمان (@zaym143) June 30, 2019

पाकिस्‍तानी टीम के एक फैन ने लिखा, ये मैच फिक्‍स था. टीम इंडिया जानबूझकर ऐसा खेली जिससे मैच हार जाएं.

I have an explanation for it. It was fixed. India deliberately played like that, so pakistan have a very slim chance to qualify. https://t.co/ahse5eCra0 — Sayyid Abu Ali’Zah (@JernayShah) June 30, 2019

It was fixed match India do not wants Pakistan to be in semi final . — Bushra (@Bushra53573280) June 30, 2019

कई फैंस ने पूरे मैच में टीम इंडि‍या की ओर से सिर्फ एक ही छक्‍का लगने पर शक जताया. बता दें कि इस मैच में टीम इंडिया की पारी में 50वें ओवर में एक ही छक्‍का लगा.

What a Fixed Match#IndVsEng#ICC

only 1 Six in whole Indian Innings — Hammad Jalil (@lierlawyer) June 30, 2019

इससे पहले मैच शुरू होने से पूर्व पाकिस्‍तानी फैंस भारतीय टीम की जीत के लिए दुआ कर रही थी. कई पाकि‍स्‍तानी फैंस तो मजाक में ये तक लिख रहे थे कि आप ये मैच जीत जाओ इसके बदले में कश्‍मीर भी ले लो या चाहे जो ले लो.

Dear india Aaj ka match jeet jao , masood tumhara kashmir tumhara ,ham tumhare Har har modi , ghar ghar modi

Jay hind ,jay shree ram#INDvENG — Varidha husaain (@Varidhahussain) June 30, 2019

पाक‍िस्‍तानी फैंस के इन ट्वीट्स को कुमार व‍िश्‍वास और जम्‍मू कश्‍मीर के मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला ने र‍िट्वीट किया.