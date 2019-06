नई दिल्‍ली: इंग्‍लैंड की धरती पर 30 मई से शुरू हुए वर्ल्‍डकप का रोमांच जारी है. अब तक के वर्ल्‍डकप से एक बात तो तय हो गई है कि सभी टीमों की अपनी अपनी खासियत और कमजोरी हैं. ऐसे में कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है. वर्ल्‍ड कप में अब तक गेंद और बल्‍ले के युद्ध में कमाल की फील्‍ड‍िंग ने रोमांच और जोश को दोगुना कर दिया है. खासकर खिलाड़ियों द्वारा लिए गए बेहतरीन कैच ने कई मैचों के परिणामों को प्रभावित किया है.

कहते हैं कैचेज विन मैचेज. वर्ल्‍डकप में अब तक हुए मैचों में कई खिलाड़ियों ने इसे सही साबित भी किया है. हम आपके लिए वर्ल्‍डकप के अब तक के सबसे बेहतरीन कैच लेकर आए हैं. इन कैचों को देखकर आप वर्ल्‍डकप के रोमांच का अंदाज लगा सकते हैं.

Just over a week of action at #CWC19 and we've seen some pretty special grabs so far!

Which of these is your favourite? pic.twitter.com/eN9AZxlG4d

— ICC (@ICC) June 7, 2019