VIDEO: इंग्लैंड की जीत पर बोले ईयोन मोर्गन, 'राशिद ने कहा था - अल्लाह हमारे साथ है'

लंदन: इंग्लैंड क्रिकेट टीम का विश्व विजेता बनने का सपना आखिरकार रविवार को क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉडर्स मैदान पर बेहद नाटकीय अंदाज में 44 साल बाद पूरा हो गया. इंग्लैंड ने आईसीसी विश्व कप-2019 के फाइनल में न्यूजीलैंड को सुपर ओवर से मात दे पहली बार विश्व विजेता का तमगा हासिल किया है और इतिहास रचा. इंग्लैंड को पहला विश्व कप खिताब दिलाने वाले कप्तान इयोन मोर्गन जीत के बाद बेहद खुश नजर आए और अपनी टीम की जमकर तारीफ की.

मैच के बाद मोर्गन ने कहा, "मेरे और मेरी टीम समेत पिछले चार साल में इससे जुड़े सभी लेगों के लिए यह जीत बहुत मायने रखती है. सही योजना, कड़ी मेहनत, समर्पण, प्रतिबद्धता और किस्मत का साथ होने के कारण आज हम खिताब जीत पाए हैं."

डबलिन में पैदा हुए मोर्गन से जब पूछा गया कि क्या उनका 'आयरिश लक' काम कर गया. मोर्गन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अल्लाह भी हमारे साथ था. मैंने आदिल (इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल राशिद) से बात की तो उसने मुझसे कहा कि अल्लाह पक्के तौर पर हमारे ही साथ है." मोर्गन ने लंदन में प्रेस के सामने कहा, "हम विविध प्रकार की संस्कृति से आते हैं. हमारी टीम के खिलाड़ियों दूसरे देशों में पले-बढ़े हैं."

Kane Williamson "Just be yourself and try and enjoy what you do"

This was followed by applause from the media at the press conference for Kane Williamson#CWC19Final pic.twitter.com/JRKSdqSvsK

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) July 14, 2019