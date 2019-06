VIDEO: भारत vs ऑस्ट्रेलिया मैच में चरम पर दिखा क्रिकेट का रोमांच, उन पलों का आनंद लें

लंदन: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप (ICC world cup 2019) में रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच में भले ही क्रिकेट का रोमांच चरम पर दिखा. इस मैच में भारतीय फैंस को डबल आनंद मिला, एक तो भारतीय टीम मैच जीती दूसरा ऑस्ट्रेलिया की ओर से मजबूत चुनौती पेश करने के चलते जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिला.

शिखर धवन और कप्तान विराट कोहली की शानदार पारी के बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम ने यहां केनिंग्टन ओवल मैदान पर रविवार को खेले गए विश्व कप-2019 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की.

शॉट्स लगाने के बाद धोनी-कोहली ने यूं टकराए गलव्स

INDIA WIN! Their bowlers bowl Australia out for 316 after Shikhar Dhawan led with the bat scoring 117.#TeamIndia #INDvAUS #CWC19 pic.twitter.com/9CaZ8a1PY0 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 9, 2019

भारत द्वारा दिए गए 353 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आस्ट्रेलिया की टीम निर्धारित 50 ओवर में 316 रनों पर ही ऑलआउट हो गई. भारत की टूर्नामेंट में यह लगातार दूसरी जीत है, उसने अपने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को मात दी थी.

विश्व कप में आस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की यह अबतक की चौथी जीत है. इस जीत के बाद भारत तालिका में चार अंकों के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गया है. लक्ष्य का पीछा करते हुए आस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही. कप्तान एरोन फिंच ने डेविड वॉर्नर के साथ मिलकर सधी हुई शुरुआत की और टीम के स्कोर को 50 के पार ले गए.

ऑस्ट्रेलिया का आखिरी विकेट गिरने के बाद विराट ने यूं जताई खुशी

The #TeamIndia captain #ViratKohli takes a fine catch on the boundary and Nathan Coulter-Nile can't repeat his heroics from Nottingham! Australia 284/7, requiring 69 runs to win from five overs. #INDvAUS #CWC19 pic.twitter.com/5MQAY26UQq — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 9, 2019

61 के कुल योग पर वार्नर और फिंच के बीच तालमेल में कमी आई और अस्ट्रेलियाई कप्तान रन आउट हो गए. फिंच ने 35 गेदों पर तीन चौके और एक छक्के की मदद से 36 रन जड़े.

इसके बाद, वार्नर ने पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी हुई. स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वार्नर 56 के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे. उन्होंने 84 गेंदों की अपनी पारी में पांच चौके लगाए.

विराट और यजुवेंद्र ने यूं मनाया जश्न

Chahal gets another and #TeamIndia are closing in on their second victory! Substitute Ravindra Jadeja takes a fine catch running in off the boundary.#INDvAUS #CWC19 pic.twitter.com/7Zxo0sl18g — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 9, 2019

बांए हाथ के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (42) और स्मिथ आस्ट्रेलिया के कुल योग को 200 के पार ले गए. जसप्रीत बुमराह ने ख्वाजा को पवेलियन की राह दिखाकर भारत को तीसरी सफलता दिलाई.

कप्तान विराट कोहली ने गेंदबाजी में बदलाव किया. वह तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को लेकर आए जिसका लाभ भारत को जल्द मिला. भुवनेश्वर ने भारत के लिए खतरनाक दिख रहे स्मिथ को 69 के निजी स्कोर पर आउट किया. मार्कस स्टोइनिस अपना खाता भी नहीं खोल पाए और भुवनेश्वर का दूसरा शिकार बने. यहां से अखिरी 10 ओवर में आस्ट्रेलिया को जीत के लिए 115 रनों की दरकार थी.

मैच के बाद बुमराह का एक्सप्रेशन देखें

With a bit of help from Usman Khawaja, Jasprit Bumrah breaks the partnership! Australia require 151 runs from 80 balls.#INDvAUS #CWC19 #TeamIndia #CmonAussie pic.twitter.com/6UhhJFXbaR — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 9, 2019

आस्ट्रेलिया को ऑलराउंडर ग्लैन मैक्सवेल से धमाकेदार पारी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. मैक्सवेल 28 के निजी स्कोर पर चहल का दूसरा शिकार बने. उन्होंने 14 गेंदों पर पांच चौके लगाए.

एलेक्स कैरी ने एक छोर संभाले रखा. बुमराह ने दूसरे छोर पर नाथन कल्टर नाइल (4) को आउट करके आस्ट्रेलिया की मुश्किलें और बढ़ा दी.

पैट कमिंस (8) को भी बुमराह ने अपना शिकार बनाया. मिशेल स्टार्क (3) और एडम जाम्पा (1) भी सस्ते भी पवेलियन लौट गए. कैरी ने नाबाद 55 रनों का योगदान दिया. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने तीन-तीन विकेट लिए जबकि युजवेंद्र चहल ने दो विकेट चटकाए.

इससे पहले, टॉस जीतकर कोहली ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया जो सही साबित हुआ. धवन और कोहली ने दमदार बल्लेबाजी की और अपनी टीम को विश्व कप में अब तक का चौथा सबसे बड़ा स्कोर हासिल करने में मदद की.

शिखर धवन ने इस अंदाज में शतक सेलिब्रेट किया

Who else but Mitchell Starc to end a fantastic innings from Shikhar Dhawan! The #TeamIndia opener is dismissed for 117, India 220/2.#INDvAUS #CmonAussie pic.twitter.com/p7tfqkCTjy — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 9, 2019

किसी भी टीम ने इससे पहले, आस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप में 350 या उससे अधिक रन नहीं बनाए थे. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतकीय पारी खेलने वाले रोहित शर्मा और धवन ने भारत को सधी हुई शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों ने पहले 10 ओवर में पिच को परखा. शुरुआत में दोनों धीमे रहे लेकिन बाद में तेजी से रन बनाए.

जब रोहित शर्मा का कैच ड्रॉप हुआ

Nooooo, Nathan Coulter-Nile! He drops Rohit on 2, could that cost Australia?!#INDvAUS #CWC19 pic.twitter.com/Yow2VLUIhF — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 9, 2019

दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 127 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई. शर्मा को 57 के निजी स्कोर पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराकर कल्टर नाइल ने भारत को पहला झटका दिया.

70 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्का लगाने वाले शर्मा के पवेलियन लौटने के बाद कप्तान विराट कोहली पिच पर आए और उन्होंने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया.

कोहली ने धीमी शुरुआत की. उन्होंने दूसरे छोर पर खड़े धवन को अधिक स्ट्राइक दी और सलामी बल्लेबाज ने भी उन्हें निराश नहीं किया. उन्होंने वनडे में अपना 17वां जबकि विश्व कप मुकाबलों में तीसरा शतक जड़ा.

धवन (117) का महत्वपूर्ण विकेट स्टार्क ने चटकाया. कोहली और धवन के बीच 93 रनों की साझेदारी हुई. धवन ने 109 गेंदों की अपनी पारी में 16 चौके लगाए.

इसके बाद, कोहली ने हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर तेजी से भारतीय पारी को आगे बढ़ाया. अंत के 10 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली.

दोनों बल्लेबाज मिलकर भारत के कुल योग को 300 के पार ले गए. तेजी से रन बनाने के चक्कर में पांड्या 48 के निजी स्कोर पर कमिंस का शिकार हुए. उन्होंने 27 गेंदों की अपनी पारी में चार चौके और तीन छक्के जड़े.

मैच के बाद क्या बोले कोहली

The series loss in India earlier this year "motivated" India in their clash against Australia, says #ViratKohli. ⬇️ #CWC19 pic.twitter.com/bZfKcN3QIE — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 10, 2019

“If I was in a position where something had happened with me, and I’d apologised and accepted it, and came back and still I would get booed, I wouldn’t like it either.”#ViratKohli on why he asked the fans to stop booing Steve Smith. #CWC19 | #INDvAUS pic.twitter.com/CIMicjoSA0 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 9, 2019

पांड्या और कोहली के बीच 81 रनों की साझेदारी हुई. ऑलराउंडर के पवेलियन लौटने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कोहली के साथ मोर्चा संभाला.

धोनी को 27 के निजी स्कोर पर स्टोइनिस ने आउट किया. स्टोइनिस ने कोहली को भी पवेलियन भेजा. भारतीय कप्तान ने 77 गेंदों पर चार चौके और दो छक्के की मदद से 82 रन बनाए.

लोकेश राहुल 11 रन बनाकर नाबाद रहे. आस्ट्रेलिया की ओर से कमिंस, स्टार्क, कल्टर नाइल को एक-एक विकेट मिला जबकि स्टोइनिस ने दो विकट चटकाए.