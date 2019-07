World Cup 2019: ख्वाजा- स्टोइनिस का सेमीफाइनल खेलना मुश्किल, ऑस्ट्रेलिया मुसीबत में

बर्मिघम: आईसीसी विश्व कप 2019 (World Cup 2019) के आखिरी लीग मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे तगड़ी टीम बनी हुई थी. टीम इंडिया के खिलाफ उसकी हार को छोड़ कर वही पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और उसके किसी मैच में बारिश ने भी खलल नहीं डाला. इसका नतीजा यह रहा कि वह सेमीफाइनल में औपचारिक तौर पर जगह बनाने वाली पहली टीम बनी और अपने आखिरी मैच से पहले तक प्वाइंट टेबल में टॉप पर भी बनी रही. आखिरी मैच हारने के बाद वह दूसरे नंबर पर आ गई. अब उसके दो प्रमुख के चोटिल होने के कारण सेमीफाइनल से बाहर होने का खतरा आ गया है.

ऑस्ट्रेलिया ने बुलाए कवर खिलाड़ी

चोटिल होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस का विश्व कप के सेमीफाइनल में खेलना तय नहीं है. दोनों खिलाड़ियों को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए मुकाबले में चोट लगी थी. इन दोनों खिलाड़ियों के कवर के रूप में मैथ्यू वेड और मिचेल मार्श को टीम से जोड़ लिया गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ख्वाजा और स्टोइनिस का रविवार को स्कैन होगा और फिर टीम प्रबंधन उनकी स्थिति पर निर्णय लेगा.

गड़बड़ा सकता है टीम संयोजन

आखिरी लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान ख्वाजा रिटायर हर्ट हो गए थे लेकिन फिर बाद में बल्लेबाजी करने आए और 18 रन के निजी स्कोर पर कगीसो रबाडा का शिकार हुए. मौजूदा चैम्पियन ने यह मैच 10 रनों से गंवाया. सेमीफाइनल में उसका सामना मेजबान इंग्लैंड से होगा. माना जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ यह मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा और ख्वाजा और स्टोइनिस के बाहर होने से टीम के प्रदर्शन पर खासा असर हो सकता है.

JUST IN: Australia bring in Matthew Wade and Mitchell Marsh in their #CWC19 squad as cover for Usman Khawaja and Marcus Stoinis, but no official replacement has been made yet. pic.twitter.com/dPrpeF0LDi

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 7, 2019