World Cup 2019: जानिए क्यों आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए भारत से मुकाबला

नई दिल्ली: आखिरकार तय हो ही गया कि आईसीसी विश्व कप 2019 (World Cup 2019) में टीम इंडिया का सेमीफाइनल में किससे मुकाबला होगा. लीग मैच के आखिरी मुकाबले के नतीजे से फैसला हो सका कि टीम इंडिया लीग मैचों की प्वाइंट टेबल में दूसरे स्थान पर रहेगी या पहले. ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए आखिरी मुकाबले में ही यह तय होना था. लेकिन उससे पहले ही जब टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराया तब कॉमेंटटर्स यह जानना चाह रहे थे कि टीम इंडिया किससे मुकाबला करना चाहती है. इंग्लैंड से या न्यूजीलैंड से. अब जब न्यूजीलैंड से मुकाबला तय हो गया है. दोनों टीमों के बीच रिकॉर्ड और संभावनाओं दोनों को एक साथ देखा जा रहा है.

क्या कह रहे हैं रिकॉर्ड

दोनों टीमों के बीच रिकॉर्ड अपनी जगह दिलचस्प हैं. इस विश्व कप में तो दोनों के बीच मुकाबला बारिश ने जीत लिया. लेकिन उससे पहले विश्व कप में टीम इंडिया ने तीन और न्यूजीलैंड ने चार मैच जीते हैं. वहीं दोनों टीमों के बीच हुए अब तक 106 मैचों में टीम इंडिया ने 55 और न्यूजीलैंड ने 45 मैच जीते हैं. इनमें से एक टाई और पांच मैच बेनतीजा रहे. यह रिकॉर्ड मंगलवार को होने वाले सेमीफाइनल मैच के नतीजों को कितना प्रभावित करेंगे यह कहना मुश्किल है.

क्या कहती है लीग मैच की कहानी

दोनों टीमों के टूर्नामेंट के प्रदर्शन के लिहाज से देखें तो पहले न्यूजीलैंड की टीम ने शुरूआती मैच जीतकर खुद को खिताब का प्रबल दावेदार बना लिया था. वहीं टीम इंडिया ने भी शुरू से ही अपने मैच जीते लेकिन टीम इंडिया के मैच देर से शुरू हुए तो न्यूजीलैंड की टीम हमेशा एक मैच आगे ही रही. कहानी में बदलाव पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा कर किया. इसके बाद न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी हार गई. वहीं टीम इंडिया ने इंग्लैंड से हारने के बाद वेस्टइंडीज, बांग्लादेश को हरा कर खुद को बेहतर साबित कर दिया.

