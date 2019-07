World Cup 2019: सोशल मीडिया पर धोनी के बर्थडे विशेज की बाढ़, जानिए कुछ अनोखे संदेश

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह ( MS Dhoni) धोनी रविवार को अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं. धोनी के जन्मदिन के एक दिन पहले ही टीम इंडिया ( Team India) ने विश्व कप के आखिरी लीग मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की. धोनी को हर तरफ से बधाई मिल रही है. धोनी की शानदार फैन फॉलिइंग है. दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज उनकी क्रिकेटीय समझ के मुरीद हैं. टीम इंडिया के फैंस में माही के फैंस का खास स्थान हैं. उनसे टीम इंडिया और फैंस को हर मैच में सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं. धोनी को उनके जन्मदिन पर आईसीसी से लेकर उनके सभी फैंस से सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की बाढ़ है. इसमें बीसीसीआई ने खास अंदाज में बधाई दी है.

धोनी के आईसीसी ने खास तरीके से धोनी का एक खास वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया. बीसीसीआई ने अपने ट्वीट में धोनी के पिछले चार विश्व कप की तस्वीरें शेयर की हैं. इन सभी तस्वीरों में धोनी का अलग ही लुक नजर आ रहा है. बीसीसीआई ने पूछा है फैंस को इनमें से कौन सी तस्वीर पसंद आ रही है.

4 World Cups 4 Different Looks Which one do you like the most? Take a pick #HappyBirthdayDhoni #TeamIndia pic.twitter.com/74F7tCpfBw

वहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप के ट्विटर पर भी धोनी को जन्मदिन की बधाई देते हुए 2011 के विश्व कप फाइलनल की तस्वीरें शेयर की गई हैं. इस पर कमेंट है कि वह मैच विनिंग सिक्स कौन भूल सकता है.

Who can forget the 2011 World Cup winning six? Happy Birthday, MS Dhoni! pic.twitter.com/M92m2ky2lH

टीम इंडिया में धोनी के साथी खिलाड़ी रहे वीरेंद्र सहवाग ने धोनी के साथ अपने एक संदेश में धोनी और 7 अंक के संयोग को शेयर किया है.

7 continents in the World

7 days in a week

7 colours in a rainbow

7 basic musical notes

7 chakras in a human being

7 pheras in a marriage

7 wonders of the world

7 th day of 7th month- Birthday of a wonder of the cricketing world #HappyBirthdayDhoni . May God Bless You! pic.twitter.com/3Xq8ZUWx8p

— Virender Sehwag (@virendersehwag) July 7, 2019