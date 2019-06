World Cup 2019: लक्ष्मण ने कहा- धोनी की स्लो बैटिंग से बिगड़ रहा टीम का खेल, Troll हुए

नई दिल्ली: महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी विश्व कप ( ICC World Cup 2019) में गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ 56 रन बनाए. हालांकि, इसके बावजूद उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ा. यह लगातार दूसरा मैच है, जब धोनी को धीमी बैटिंग के लिए आलोचना झेलनी पड़ी है. इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ भी उनकी आलोचना हुई थी. भारत ने इस मैच में निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट पर 268 रन बनाए. विराट कोहली (72) टीम इंडिया के टॉप स्कोरर रहे.

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 61 गेंदों पर 56 रन बनाए. इसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल हैं. वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) ने धोनी की आलोचना इसी बात को लेकर की. लक्ष्मण ने कहा, ‘धोनी ज्यादा डॉट बॉल खेल रहे हैं. वे स्ट्राइक जल्दी नहीं बदल रहे हैं. इससे साथी खिलाड़ी पर दबाव बढ़ रहा है. आज के मैच में भी भारत ने इसी कारण विकेट गंवाए. यहां तक कि विराट कोहली का विकेट भी इसीलिए गिरा.’

यह भी पढ़ें: World Cup 2019: विराट कोहली ने पूरे किए 20 हजार रन, सचिन और लारा का रिकॉर्ड तोड़ा

वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि धोनी को इस समस्या को सुलझाना होगा. नहीं तो भारतीय मिडिलऑर्डर की बार-बार फंसता रहेगा. धोनी ने इस मैच में कोहली के साथ 40 और हार्दिक पांड्या के साथ 70 रन की साझेदारी की. इस दौरान ना सिर्फ उनका रनों में योगदान कम रहा, बल्कि स्ट्राइक रेट में भी वे साथी बल्लेबाजों से पीछे रहे. हालांकि, उन्होंने आखिरी ओवर में दो छक्के जमाकर अपनी स्ट्राइक सुधार ली.

Dhoni shld realise that at the start of the innings rotating the strike is very important..he’ll regret for that

-VVS Laxman

MS Dhoni is a senior Player and should show some positive intent. He faced too many dot balls.

Sachin

First sachin , Now Laxman. #Dhoni

— Cricket Freak (@naveensurana06) June 27, 2019