World Cup: भारतीय विकेट लेने पर पाक खिलाड़ियों ने की खास जश्न की मांग, मिला इनकार

नई दिल्ली: भारत-पाकिस्तान के बीच कोई क्रिकेट मैच हो तनाव तो होगा ही. फिलहाल दोनों टीमों के बीच क्रिकेट संबंध टूटे हुए हैं और दोनों देशों के बीच 2008 से कोई भी द्वपक्षीय सीरीज नहीं हुई है. लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में दोनों देशों की टीमें मैच खेलती हैं. इसी लिए आईसीसी विश्व कप 2019 में 16 जून को दोनों देशों के बीच होने वाले मैच को लेकर बुखार तेजी से बढ़ने लगा है. जबकि मैच होने में अभी नौ दिन बाकी है. इस मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी विकेट मिलने के बाद अलग तरह का जश्न मानना चाहते थे. उनकी इस ख्वाहिश को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने नकार दिया है.

विश्व कप में अलग टशन रहता है भारत-पाक मुकाबलों का

पाकिस्तान की टीम आीसीसी वनडे विश्व कप में टीम इंडिया से कभी कोई मैच नहीं जीत सकी है. हालांकि दो साल पहले ही 2017 में हुए चैंपियन्स ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टीम ने भारत को मात दी थी, लेकिन उस टूर्नामेंट में भी ग्रुप मैचों में टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल की थी. इस मैच में भारत ने 124 रन की बड़ी जीत दर्ज की थी. लेकिन पाकिस्तान ने इसका बदला फाइनल में ले लिया और भारत को 180 रन से हरा दिया था.

इस वजह से की थी पाक टीम ने यह मांग

पाकिस्तान की वेबसाइट 'पाक पैशन' के संपादक साज सादिक ने ट्वीट किया कि पीसीबी ने सरफराज अहमद और उनकी टीम की उस अपील को नमंजूर कर दिया है जिसमें वह भारत के खिलाफ होने वाले मैच में विकेट मिलने के बाद अलग तरह का जश्न मानाने की मांग कर रहे थे. टीम की यह मांग भारतीय टीम द्वारा मार्च में आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में सेना की कैप पहनने के प्रतिकार के रूप में की गई थी. 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई थी. उन्हीं को नमन करने के लिए भारत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में सेना जैसी कैप पहनी थी.

Reports state that the PCB has told its players to stick to cricket and turned down a request from Sarfaraz Ahmed and his team to celebrate India’s wickets ‘differently’ in retaliation to Kohli and Co. wearing army caps during an ODI against Australia in March #CWC19 #IndvPak

जवाब में मिली फटकार, यह कहा गया खिलाड़ियों से

सादिक ने ट्वीट किया, "रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि वह क्रिकेट पर ध्यान दें और बोर्ड ने सरफराज अहमद की टीम की इस अपील को खारिज कर दिया."

उन्होंने साथ ही पीसीबी चेयरमैन एहसान अली का जबाव भी लिखा है जिसमें एहसान ने कहा, "हम वो नहीं कर सकते जो अन्य टीमें करती हैं. कई तरह से जश्न मनाया जा सकता है जैसा कि मिस्बाह उल हक ने लॉडर्स में मनाया था, वो भी सेना को नमन था, लेकिन विकेट गिरने पर कुछ अलग नहीं."

Ehsan Mani "We will not resort to what the other party has done. There could be sporadic celebrations in case of a hundred, like Misbah-ul Haq’s push-ups during the Lord’s Test in 2016 which was a tribute to the army, but nothing different at the fall of a wicket" #IndvPak #CWC19

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) June 7, 2019