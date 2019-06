World Cup 2019: बारिश ने एक अंक छीना, फिर भी मैच रद्द होने से खुश हैं SA Captain

साउथैंपटन: इंग्लैंड में चल रहे विश्व कप 2019 (World Cup 2019) में वैसे तो दस टीमें खेल रही हैं, लेकिन पिछले तीन चार दिनों से एक तगड़ी ‘टीम’ और जमकर खेल दिखा रही है. वह है बारिश. पहले बारिश ने पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच रद्द करवाया और अब दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज (South Africa vs West Indies) के बीच मैच भी रद्द हो गया. इससे सबसे बड़ा नुकसान फिलहाल दक्षिण अफ्रीकी टीम को होता दिख रहा है जिसे दो अंकों की सख्त जरूरत थी वैसे तो मैच रद्द होने से दक्षिण अफ्रीका पर विश्व कप की खिताबी दौड़ से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है लेकिन कप्तान फाफ डुप्लेसिस (Faf Du Plessis) को लगता है कि उनके लिए यह अच्छा रहा.

सेमीफाइनल की राह पहले ही मुश्किल हो गई थी दक्षिण अफ्रीका की

टूर्नामेंट में अब तक संघर्ष कर रही दक्षिण अफ्रीका को वेस्टइंडीज के खिलाफ सोमवार को यहां लगातार बारिश के कारण मैच रद्द होने से विश्व कप का पहला अंक मिला. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका

को पहले इंग्लैंड, उसके बाद बांग्लादेश और फिर टीम इंडिया से लगातार हार मिली जिससे टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को तगड़ा झटका लगा. अब उसके लिए हर मैच करो या मरो जैसा हो गया था. अब एक अंक से उसकी मुसीबतें और बढ़ गई हैं.

इसलिए राहत की सांस ली डुप्लेसिस ने

बारिश के कारण मैच में सिर्फ 7.3 ओवर का खेल हो पाया जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने दो विकेट खोकर 29 रन बनाए. बारिश के कारण जब खेल रोका गया तब सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकाक 17 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने खाता भी नहीं खोला था. डुप्लेसिस ने मैच रद्द होने के बाद कहा, ‘‘अगर मैच होता तो यह टी20 की तरह होता. हम दो विकेट गंवा चुके थे और ऐसे में उनका पलड़ा काफी भारी हो गया था. काफी देर हो गयी थी इसलिए आप एक अंक लेकर संतुष्ट है.’’ दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने कहा, ‘‘हमें बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है. अगर हम ऐसा करते हैं तो नतीजे एक-एक करके आने लगेंगे. इससे टीम को बाद के मुकाबलों के लिए काफी आत्मविश्वास मिलेगा.’’

