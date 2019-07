World Cup: टीम इंडिया के फैंस कर रहे यह ‘दुआ’, जानिए बारिश कब करेगी फायदा, कब नुकसान

नई दिल्ली: आईसीसी विश्व कप 2019 (World Cup 2019) में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand के बीच मैच में बारिश ने खेल रोका हुआ है. टीम इंडिया के फैंस ‘अब मैच का क्या होगा’ के सवाल पर टूट पड़े हैं. मैच रुके दो घंटे हो चुके हैं. ओवर घटने के बाद टीम इंडिाय को क्या टारगेट मिलेगा इसके आंकड़े सोशल मीडिया पर ट्रेड हो रहे हैं. लेकिन अब टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो भी टारगेट मिले उसे हासिल करना टीम इंडिया के लिए क्या आसान होगा.

क्या परेशानी है बारिश से टीम इंडिया को

दरअसल बारिश टीम इंडिया के खासी परेशानी पैदा कर सकती है. बारिश होने पर गेंद स्विंग होना शुरू हो जाएगी और ऐसे में टीम इंडिया के लिए बैटिंग करना मुश्किल हो जाएगा और कोई भी टारगेट चेज करना आसान नहीं होगा. ऐसे हालात में टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज भरोसे के काबिल नहीं रह जाता और सभी दिग्गजों के रिकॉर्ड धरे के धरे रह जाते हैं. इसी लिए अगर बारिश रुकने के फौरन बाद टीम इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो फिर फैंस को लग रहा है कि कहीं लेने के देने न पड़ जाए. बस इसी लिए टीम इंडिया के फैंस दुआ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: World Cup: अगर न्यूजीलैंड दोबारा बैटिंग न कर सकी तो क्या होंगे भारत के टारगेट्स

क्योंकि ऐसा डेढ़ महीने पहले इंग्लैंड में ही हुआ है ऐसा

इस टूर्नामेंट से ठीक पहले ही अभ्यास मैचों में जब भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच ही मैच हुआ था, उसमें में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाजों का बहुत बुरी गत हुई थी. उस मैच में टीम इंडिया का टॉप और मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था. तब रोहित शर्मा और शिखर धवन ने दो-दो रन, केएल राहुल ने छह, विराट कोहली 18 रन, हार्दिक पांड्या ने 30 रन, दिनेश कार्तिक 4 रन और धोनी 17 रन बनाकर आउट हो गए. इस तरह 91 रन के स्कोर पर टीम इंडिया के सात खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे. तब रवींद्र जडेजा ने हाफ की बदौलत टीम आउट होने से पहले 179 रन बना पाई थी.

need to bat at least 20 overs for a result

If possible, a result will be reached today

If not, the game will continue tomorrow

If still no result is possible, will progress to the #CWC19 final, as group winners#INDvNZhttps://t.co/Xim0zBSCug

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 9, 2019