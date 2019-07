World Cup 2019: विराट ने कहा, न्यूजीलैंड जानता है उसे नॉकआउट में कैसे खेलना है

नई दिल्ली: टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ ( Inida vs New Zealand) मंगलावार को आईसीसी विश्व कप 2019 (World Cup 2019) में सेमीफाइनल मुकाबला खेलना है. इस मैच को टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली कैसे ले रहे हैं, इस बात को जानने का कौतूहल सभी को था. अब विराट कोहली ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. विराट ने इस कॉन्फ्रेंस में अपने और विलियम्सन से लेकर मैच को लेकर टीम इंडिया की तैयारी और न्यूजीलैंड की टीम कितनी चुनौतीपूर्ण होगी इस पर बात की. दुनिया चाहे किसी भी रिकॉर्ड या न्यूजीलैंड के हालिया प्रदर्शन का हवाला दें विराट जानते हैं कि न्यूजीलैंड टीम जानती है कि नॉक आउट मुकाबले कैसे खेलना है.

सेमीफाइल मैच के बारे में क्या बोले विराट

विराट कोहली ने मंगलवार के मैच के बारे में कहा कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं यह खास होगा. दोनों ही टीमें अनुभवी हैं और इस तरह के काफी मैच खेल चुकी हैं. पिछले टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड टीम फाइनल खेली थी. वे जानते हैं कि नॉक आउट मैच कैसे खेले जाते हैं. वे इस विश्व में भी शानदार खेले हैं और एक बढ़िया टीम हैं. जो टीम भी साहसी होगी, सभी आंकलन कर सकेगी, उसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा होंगी. दोनों ही टीमों को अपने ए गेम खेलना होगा. जो टीम दबाव को बेहतर झेलेगी वह टॉप पर रहेगी.

Virat Kohli on #CWC19 semis tomorrow: Decision making will be crucial. Both teams are experienced enough to have played these games. New Zealand was in the finals last time&they know how to play knock out games. They have had a wonderful World Cup again so they're a quality side pic.twitter.com/6ACLkFRReT

