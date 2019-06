ICC World Cup: धोनी-केदार की धीमी बैटिंग पर बोले विराट, हमें बैठकर बात करनी होगी

नई दिल्ली: टीम इंडिया का आईसीसी वर्ल्ड कप (World Cup 2019) में विजयरथ थम गया है. मेजबान इंग्लैंड ने रविवार (30 जून) को भारत को 31 रन से हराया. यह भारत की विश्व कप में पहली हार और इंग्लैंड की पांचवीं जीत है. हालांकि, इस हार से भारत के सेमीफाइनल की उम्मीदों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. हालांकि, भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इस हार को हल्के में नहीं ले रहे हैं. उन्होंने भारतीय हार और एमएस धोनी की बैटिंग से जुड़े सवाल पर कहा, ‘हमें बैठकर बात करनी होगी.’

विराट कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर संजय मांजरेकर के एक सवाल पर कहा, ‘इस विश्व कप में हर टीम एक या दो मैच हारी है. आपको यह बात माननी होगी कि विरोधी टीम ज्यादा अच्छा खेली. हम भी अच्छा खेले. लेकिन उन्होंने अपने खेल को ज्यादा सही ढंग से अंजाम तक पहुंचाया. हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और इस हार से सबक लेंगे.’

भारतीय टीम इस मैच में सिर्फ एक छक्का लगा सकी. आखिर भारतीय बल्लेबाज सही समय पर रनगति क्यों नहीं बढ़ा सके? इस सवाल के जवाब में विराट ने कहा, ‘जब हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, तब हमारे जीतने की संभावना बरकरार थी. लेकिन लगातार अंतराल में विकेट गंवाने से स्थिति बिगड़ गई. लेकिन हमें इंग्लैंड को भी उनकी शानदार गेंदबाजी का श्रेय देना होगा.’

If there was any team that had the ability to stop India’s winning run. It was England. Dhoni’s approach in the last few overs however was baffling.

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) June 30, 2019