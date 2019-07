World Cup Final: बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड से मांगी माफी, बोले- 'मैं ऐसा नहीं करना चाहता था'

नई दिल्लीः वर्ल्ड कप के इतिहास मे कोई मैच शायद ही कभी इतना रोमांचक रहा होगा, जितना कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुए फाइनल में रहा. इस मुकाबले में पहले तो मैच टाई रहा और सुपरओवर तक गया और इसके बाद सुपरओवर में भी मैच टाई ही रहा, जिसके बाद बाउंड्री के आधार पर विश्वकप की विजेता टीम का ऐलान किया गया. लंदन के लॉर्ड्स मैंदान में खेले गए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 (ICC Cricket World Cup 2019) के फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया वह भी बाउंड्री के आधार पर. ऐसे में अब बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड से माफी मांगी है.

दरअसल, विश्व विजेता बनने के लिए इंग्लैंड को आखिरी 6 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे. ऐसे में बेन स्टोक्स ने आखिरी ओवर के तीसरी गेंद पर छक्का जड़ा और तीन ही गेंदों पर 9 रन ले लिए और उसके जब उन्होंने मिडविकेट बाउंड्री पर खेला और दूसरे रन के लिए दौड़े तो मार्टिन गप्टिल का थ्रो उनके बल्ले पर लगा और गेंद बाउंड्री के पार पहुंच गई. आखिरी दो गेंदों पर इंग्लैंड को तीन रनों की जरूरत थी, लेकिन दो ही रन बन पाए, जिसके चलते यह मैच टाई हो गया. सुपरओवर में भी यह मैच टाई रहा और आखिरी में बाउंड्री के आधार पर इंग्लैंड ने विश्व कप अपने नाम कर लिया.

84 runs

98 balls

5 fours

2 sixes

Ben Stokes, Player of the Match in the #CWC19Final, is the @Oppo Shotmaker of the Day

From the T20 WC heartbreak in 2016 to the #CWC19 triumph today, what a story it has been for this all-rounder pic.twitter.com/cjjJq1qZwq

— ICC (@ICC) July 15, 2019