World Cup NZ vs SA, Match Updates: दक्षिण अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा, डु प्लेसिस हुए आउट

नई दिल्ली/बर्मिघम: न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका (New Zealand vs South Africa) के बीच आईसीसी विश्व कप 2019 (World Cup 2019) का मुकाबला बर्मिघम के एजबेस्टन मैदान पर हो रहा है. दक्षिण अफ्रीका की टीम टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है. न्यूजीलैंड अभी तक एक मैच भी नहीं हारी है. उसका भारत के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. दक्षिण अफ्रीका ने अब तक अपने पांच मैचों में से केवल एक में जीत हासिल की है. तीन में उसे हार का सामना करना पड़ा है. जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ उसका मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था.

दक्षिण अफ्रीका 69/2 (18 ओवर)

16वें ओवर में मार्करम ने फर्ग्यूसन को एक चौका लगाया. उसके बाद कॉलिन डि ग्रैंडहोम ने केवल एक रन दिया. फिर मिचेल सैंटनर ने अपने पहले ओवर में तीन रन दिए.

हाशिम अमला- 36 रन. एडिन मार्करम- 5 रन.

दक्षिण अफ्रीका 60/2 (11-15 ओवर)

11वां ओवर मैट हेनरी ने फाफ डु प्लेसिस को मेडन फेंका. इसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन ने अपने पहले ओवर में 4 रन दिए. इसी ओवर में हाशिम अमला ने अपने वनडे करियर के 8000 रन पूरे किए. वे सबसे तेजी से 8000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने. उन्होंने विराट कोहली की 175 पारियों के बाद 176 पारियों में अपने 8000 वनडे रन पूरे किए.

ODI runs for Hashim Amla

He is the second fastest to the landmark in terms of innings batted

Can he go on and celebrate with a big one today?#CWC19 pic.twitter.com/V1GvAkYrwZ

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 19, 2019