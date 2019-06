World Cup NZ vs SA, Match Updates:न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट गिरा, गप्टिल हुए आउट

नई दिल्ली/बर्मिघम: न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका (New Zealand vs South Africa) के बीच आईसीसी विश्व कप 2019 (World Cup 2019) का मुकाबला बर्मिघम के एजबेस्टन मैदान पर हो रहा है. दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 49 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका के लिए वैन डर डुसैन ने 67, हाशिम अमला ने 55, एडिन मार्करम ने 38 और डेविड मिलर ने 36 रनों का योगदान दिया. न्यूजीलैंड के लिए लॉकी फर्ग्यूसन ने 3 विकेट लिए. ट्रेंट बोल्ड, मिचेल सैंटनर, और ग्रैंडहोम ने एक-एक विकेट लिया.

न्यूजीलैंड 72/2 (15 ओवर)

13वें ओवर में गप्टिल ने फेहलुकवायो को चौका लगाया. उसके बाद क्रिस मॉरिस ने तीन रन दिए. 15वें ओवर में फेहलुकवायो को विलियमसन ने दो चौक लगाए. उसके बाद गप्टिल हिट विकेट होकर आउट हो गए. मार्टिन गप्टिल- 35 रन. केन विलियमसन- 26 रन

न्यूजीलैंड 53/1 (12 ओवर)

फेहलुकवायो ने अपने पहले ओवर में तीन रन दिए. 12वें ओवर में क्रिस मॉरिस को विलियमसन ने चौका लगाया. और न्यूजीलैंड के 50 रन पूरे किए. मार्टिन गप्टिल- 29 रन. केन विलियमसन- 13 रन

न्यूजीलैंड 43/1 (10 ओवर)

9वें ओवर में रबाडा ने केवल 4 रन दिए. इसके बाद एंगिडी ने 10वें ओवर में केवल दो रन दिए. मार्टिन गप्टिल- 26 रन. केन विलियमसन- 6 रन

न्यूजीलैंड 37/1 (8 ओवर)

छठे ओवर में गप्टिल ने एंगिडी की गेंद पर न्यूजीलैंड के लिए पहला चौका लगाया. गप्टिल ने इस ओवर में कुल तीन चौके लगाए. 7वें ओवर में रबाडा ने केवल एक रन दिया. इसके बाद गप्टिल ने एंगिडी को एक और चौका लगाया. मार्टिन गप्टिल- 23 रन. केन विलियमसन- 3 रन

न्यूजीलैंड 19/1 (1-5 ओवर)

पहले ओवर में मुनरो ने रबाडा को दो चौके लगाए. दूसरे ओवर में लुंगी एंगिडी ने 3 रन दिए. न्यूजीलैंड का पहला विकेट कॉलिन मुनरो का गिरा. मुनरो को रबाडा ने अपनी ही गेंद पर लपका. मुनरो 9 रन बनाकर आउट हुए. चौथे ओवर में एंगिडी ने दो रन दिए. उसके बाद रबाडा ने भी 5वें ओवर में दो रन दिए. मार्टिन गप्टिल- 5 रन. केन विलियमसन- 3 रन

न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो ने की. दक्षिण अफ्रीका का पहला ओवर कगीसो रबाडा ने फेंका.

दक्षिण अफ्रीका 241/6 (49 ओवर)

48वें ओवर में डुसैन ने मैट हेनरी को एक छक्का लगाया उसके बाद फर्ग्यूसन ने डुसैन का कैच छोड़ा. इस ओवर से 8 रन गए. आखिरी ओवर में फर्ग्यूसन को क्रिस मॉरिस ने एक चौका लगाया और उसके बाद डुसैन ने एक चौका और एक छक्का लगाया. वैन डर डुसैन 37 रन. क्रिस मॉरिस- 6 रन.

दक्षिण अफ्रीका 218/6 (47 ओवर)

46वें ओवर में वैनडर डुसैन ने बोल्ट को चौका लगाया. बोल्ट के ओवर में छह रन निकले. 47वें ओवर में वैनडर डुसैन ने अपनी फिफ्टी पूरी की. इसी ओवर में फेहलुकवायो ने विलियमसन को कैच दे दिया. फेहलुकवायो अपना खाता भी नहीं खोल सके. फर्ग्यूसन ने ओवर में केवल दो रन दिए. वैन डर डुसैन 50 रन. क्रिस मॉरिस- 0 रन.

दक्षिण अफ्रीका 210/5 (45 ओवर)

44वें ओवर में मिलर ने बोल्ट को छक्का लगाया. बोल्ट के ओवर में 11 रन आए. 45वें ओवर में मिलर ने फर्ग्यूसन को दो चौके लगाए. उसके बाद वे बोल्ट को थर्ड मैन पर कैच देकर आउट हो गए. मिलर ने 36 रन बनाए. इसी ओवर में दक्षिण अफ्रीका के 200 रन भी पूरे हुए. वैन डर डुसैन 44 रन. फेहलुकवायो- 0 रन.

दक्षिण अफ्रीका 187/4 (43 ओवर)

मैट हेनरी ने 41वें और 42वें ओवर में4-4 रन दिए. 42वें ओवर में वेनडर डुसैन ने सैंटनर को छक्का लगाया. वैन डर डुसैन 40 रन. डेविड मिलर- 17 रन.

दक्षिण अफ्रीका 169/4 (36-40 ओवर)

फर्ग्यूसन ने 36वें ओवर में 4 रन दिए. उसके बाद ग्रैंडहोम ने 7 रन दिेए और दक्षिण अफ्रीका के 150 रन पूरे हुए. 38वें ओवर में फर्ग्यूसन ने तीन रन दिेए इसके बाद 39वें ओवर में मिलर ने अपने वनडे करियर के 3000 रन पूरे किए. उस ओवर में बोल्ट ने 7 रन दिए. 40वें ओवर में सैंटनर ने तीन रन दिए. वैन डर डुसैन 28 रन. डेविड मिलर- 12 रन.

दक्षिण अफ्रीका 145/4 (31-35 ओवर)

31वें ओवर में ग्रैंडहोम की पहली ही गेंद पर ट्रेंट बोल़्ट ने फाइन लेग पर मार्करम का कैच छोड़ा. इस ओवर में केवल चार रन गए. इसके बाद बोल्ट के ओवर में मार्करम ने चौका लगाया. बोल्ट ने 8 रन दिए. एडिन मार्करम- 32 रन. वैन डर डुसैन 5 रन. इसके बाद ग्रैंडहोम की गेंद पर मार्करम कॉलिन मुनरो को कैच दे बैठे. मार्करम ने 38 रन बनाए. 34वें ओवर में बोल्ट ने तीन रन दिए. इसके बाद ग्रैंडहोम ने 5 रन दिेए.वैन डर डुसैन 17 रन. डेविड मिलर- 0 रन.

दक्षिण अफ्रीका 123/3 (26-30 ओवर)

26वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के 100 रन पूरे हुए. 27वें ओवर में फर्ग्यूसन ने 6 रन दिए. इसके बाद सैंटनर ने दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका देते हुए अमला को बोल्ड कर दिया. अमला 55 रन बनाकर आउट हुए. 29वें ओवर में फर्ग्यूसन ने तीन रन दिए. 30वें ओवर में मार्करम ने सैंटनर को चौका लगाया. एडिन मार्करम- 32 रन. वैन डर डुसैन 5 रन

दक्षिण अफ्रीका 98/2 (21-25 ओवर)

21वें ओवर में ग्रैंडहोम ने दो रन दिए. इसके बाद सैंटनर का भी दबाव बरकार रहा और उनके ओवर से चार रन निकले. 23वें ओवर में आमला-मार्करम ने ग्रैंडहोम के ओवर में 5 रन निकाले. 24वें ओवर में मार्करन ने सैंटनर को चौका लगाया. उसके बाद ग्रैंडहोम के ओवर में चौका लगाकर अमला ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. अमला- 52 रन. एडिन मार्करम- 17 रन.

दक्षिण अफ्रीका 73/2 (16-20 ओवर)

16वें ओवर में मार्करम ने फर्ग्यूसन को एक चौका लगाया. उसके बाद कॉलिन डि ग्रैंडहोम ने केवल एक रन दिया. फिर मिचेल सैंटनर ने अपने पहले ओवर में तीन रन दिए. 19वें ओवर में ग्रैंडहोम ने और उसके बाद सैंटनर ने दो- दो रन दिए. हाशिम अमला- 38 रन. एडिन मार्करम- 7 रन..

दक्षिण अफ्रीका 60/2 (11-15 ओवर)

11वां ओवर मैट हेनरी ने फाफ डु प्लेसिस को मेडन फेंका. इसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन ने अपने पहले ओवर में 4 रन दिए. इसी ओवर में हाशिम अमला ने अपने वनडे करियर के 8000 रन पूरे किए. वे सबसे तेजी से 8000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने. उन्होंने विराट कोहली की 175 पारियों के बाद 176 पारियों में अपने 8000 वनडे रन पूरे किए.

13वें ओवर में डु प्लेसिस ने मैट हेनरी को चौका लगाया. उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का दूसरा विकेट कप्तान फाफ डु प्लेसिस का गिरा. डु प्लेसिस को फर्ग्युसन ने बोल्ड किया. 15वें ओवर कॉलिन डि ग्रैंडहोम को पहला ओवर था. इसमें ग्रैंडहोम ने केवल एक रन दिया. हाशिम अमला- 31 रन. एडिन मार्करम- 0 रन.

दक्षिण अफ्रीका 40/1 (6-10 ओवर)

छठे ओवर में बोल्ट ने और 7वें ओवर में मैट हेनरी ने केवल दो-दो रन दिए. उसके बाद 8वें ओवर में अमला ने बोल्ट को दो चौके लगाए. 9वां ओवर मैट हेनरी ने मेडन फेंका. हाशिम अमला ओवर में एक रन भी नहीं निकल सका. इसके बाद फाफ ने बोल्ट को दो चौके लगाए. फाफ डु प्लेसिस- 13 रन, हाशिम अमला- 22 रन.

दक्षिण अफ्रीका 18/1 (1-5 ओवर).

पहले ओवर में हेनरी मैट ने 5 रन दिए. दूसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट को चौका लगाने के बाद अगली ही गेंद पर डि कॉक बोल्ड हो गए. डि कॉक 8 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए. उसके अगले ओवर में मैट हेनरी ने केवल एक रन दिया. उसके अगले ओवर में बोल्ट ने तीन रन दिए. इसके बाद 5वें ओवर में मैट हेनरी ने भी तीन रन दिए. फाफ डु प्लेसिस- 2 रन, हाशिम अमला- 11 रन.

दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत क्विंटन डि कॉक और हाशिम अमला ने की. न्यूजीलैंड के लिए पहला ओवर मैट हेनरी ने फेंका.

अंपायरों के निरीक्षण के बाद यह फैसला हुआ है कि टॉस अब भारतीय समयानुसार 4.00 बजे होगा. अब दोनों टीमों 49-49 ओवर का मैच होगा.

अपायरों ने अपने ताजा निरीक्षण में फैसला किया है कि वे भारतीय समयानुसार 3.30 बजे करेंगे. अनुमान लगाया जा रहा है कि एक घंटे बाद कुछ देर के लिए बारिश हो सकती है, उसके बाद मौसम दिन भर के लिए खुल सकता है.

ताजा अपडेट के मुताबिक फिलहाल बर्मिंघम में बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मैदान गीला होने के कारण टॉस में देरी हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक बारिश दिन में हो सकती है. लेकिन बादलों के दिन भर छाए रहने के आसार हैं. इन हालातों में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का चुनाव कर सकती है. टॉस कोई भी जीतेे दोनों ही टीमों को डकवर्थ लुईस नियम का ध्यान रखते हुए ही खेलना पड़ेगा.

दोनों टीमों का यह है रिकॉर्ड

विश्व कप में दोनों टीमें अब तक 7 बार आमना सामना कर चुकी हैं. इनमें न्यूजीलैंड ने 5 और दक्षिण अफ्रीका ने दो मैच जीते हैं. इंग्लैंड में दोनों टीमें 1999 में आपस में भी भिड़ी थीं बर्मिघम में हुए उस मैच को दक्षिण अफ्रीका ने जीता था. अब तक दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 70 वनडे खेले हैं. इमें से दक्षिण अफ्रीका ने 41 और न्यूजीलैंड ने 24 मैच जीते हैं. 5 मैच बेनतीजा रहे हैं.

दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया और उसकी स्पिन के खिलाफ की कमजोरी दिखने को नहीं मिली थी. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के लिए अच्छी बात यह थी कि उसके सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला लय में आ रहे हैं. अमला ने अफगानिस्तान के खिलाफ आराम से विकेट पर पैर जमाए थे और वो आत्मविश्वास हासिल किया था जो उन्हें आने वाले मैचों में मददगार साबित हो सकता है. लेकिन अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड में काफी अंतर है. कीवी टीम काफी संतुलित है और बेहतरीन फॉर्म में भी. इस मैच में जीत दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल की दौड़ में बनाए रखेगी.

टीमें:

न्यूजीलैंड : केन विलियम्सन (कप्तान), ट्रेंट बोल्ट, कोलिन डी ग्रैंडहोम, लॉकी फर्ग्युसन, मार्टिन गप्टिल, टॉम लाथम, कॉलिन मनुरो, जेम्स नीशाम, मिचेल सैंटनर, रॉस टेलर, मैट हेनरी.

दक्षिण अफ्रीका :फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), डेविड मिलर, एडिन मार्कराम, हाशिम अमला, रासी वैन डेर डुसैन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), कागिसो रबाडा, लुंगी एंगिदी, इमरान ताहिर, एंदिले फेहलुकवायो, क्रिस मौरिस.