लूटपाट की शिकार हुईं जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान की पत्नी, ट्विटर पर बताई पूरी घटना

नई दिल्ली: हर देश में सुरक्षा के अपने पैमाने होते हैं. आमतौर पर माना जाता है कि कोई सेलिब्रिटी या उसका परिवार लूटपाट का शिकार हो तो उस क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल उठाना लाजमी है. जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट कप्तान ब्रेंडन टेलर की पत्नी के साथ जब इस तरह की घटना हुई तब ऐसी ही कुछ प्रतिक्रिया हुई. यह घटना कहीं और नहीं बल्कि राजधानी हरारे में खुद उनके घर के पास हुआ. बुधवार को टेलर ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दुनिया को दी.

लोगों से अपील भी की टेलर ने

टेलर ने ट्विटर पर इस वाक्ये को विस्तार से बताते हुए लोगों से अपील भी करते हुए कहा किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया. टेलर ने लोगों से अपने लिए कुछ सावधानी बरतने की भी सलाह दी. टेलर ने इस बात पर जोर दिया कि लोग को ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों का आसान शिकार होने से बचना चाहिए. वहीं

नजदीक के अवोडेल पुलिस स्टेशन ने बी सोशल मीडिया पर लोगों से चौकन्ना रहने की अपील की है.

खुद टेलर ने बताया हुआ क्या था

टेलर ने ट्वीट कर लिखा, 'मेरे घर के बाहर भयावह हालात थे, मैं रास्ते में अपनी पत्नी के लौटने का इंतजार कर रहा था. तभी दरवाजे के 100 मीटर की दूरी पर मुझे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. मैनें देखा चार हथियारबंद लोग मेरी पत्नी के साथ छीना-झपटी कर रहे थे. मैं फौरन बाहर आकर उस तरफ भागा, वे फौरन रेड होंडा फिट कार में बैठकर भाग गए.'

1) Just had an alarming situation outside my house, I was waiting for my wife's return in my driveway. I started hearing her screaming about 100m from my gate, she was getting mugged by 4 armed men. I ran outside and they sped away in red Honda Fit.

