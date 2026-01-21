चुनाव से पहले आवारा कुत्तों का सामूहिक कत्लेआम क्यों? तमिलनाडु में 500 के बाद हैदराबाद में 100 डॉग्स को जहर देकर मारा गया

हैदराबाद के आसपास के गांवों में इन दिनों आवारा कुत्तों का नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं. वजह? एक के बाद एक सामूहिक हत्याएं. तेलंगाना में पहले ही तीन जिलों में 500 से ज्यादा कुत्तों को बेरहमी से मार डाला गया था, और अब हैदराबाद से महज 50 किलोमीटर दूर रंगारेड्डी जिले के याचारम गांव में 100 कुत्तों की जहर देकर हत्या की खबर ने सबको हिला दिया है. ये सब कुछ दिनों पहले की घटनाओं का ही अगला कड़ी लगता है, जहां सरपंच और गांव के कुछ लोग कथित तौर पर इन बेजुबान जानवरों को रास्ते से हटाने के लिए प्रोफेशनल हत्यारों को बुलाते हैं.

गांव में फैला खौफ और शक का माहौल

याचारम गांव के लोग अब खुलकर बात नहीं करते. स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की मुदवथ प्रीति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर सरपंच, एक वार्ड मेंबर और गांव के सेक्रेटरी पर केस ठोका गया. ये लोग भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 325 और 3(5) के साथ-साथ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(ए)(आई) के तहत आरोपी हैं. प्रीति का कहना है कि 19 जनवरी को ये हत्याएं हुईं, और लाशों को गांव के बाहर कहीं दफना दिया गया. जब गांववालों से पूछा गया, तो सबके बयान अलग-अलग निकले. एक वार्ड मेंबर ने पहले कहा कि कुत्तों को कहीं और भेज दिया गया, लेकिन बाद में कबूल किया कि उन्हें एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए गए. असल में ये जहर था, जो मौत की वजह बना.

पुलिस की जांच और SHO का बयान

याचारम पुलिस स्टेशन के SHO ए नंदेश्वर रेड्डी ने TNN से बातचीत में कहा, "हम मामले की पूरी जांच कर रहे हैं. यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कुत्तों की लाशों को कहां दफनाया गया है." ये बयान सीधे सोर्स से आया है, जो दिखाता है कि पुलिस अभी तक लाशें नहीं ढूंढ पाई. एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट दीपिका पिंगली और अदुलापुरम गौतम ने भी गांववालों से बात की, और उनके बयानों से शक और गहरा हो गया. एक्टिविस्ट्स को लगता है कि ये वही तरीका है जो कामारेड्डी, हनुमाकोंडा और जगतियाल में इस्तेमाल हुआ था – प्रोफेशनल 'डॉग किलर्स' को बुलाकर जानलेवा इंजेक्शन देना.पहले की घटनाओं का सायाये सब चुनावों से ठीक पहले शुरू हुआ.

कामारेड्डी में छह सरपंचों पर पहले ही केस दर्ज हो चुका है, जहां 500 से ज्यादा कुत्तों को मार डाला गया. एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट्स का कहना है कि गांवों में कुत्तों की बढ़ती तादाद से लोग परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बेरहमी से मार दिया जाए. "ये इंसानियत के खिलाफ है," प्रीति ने शिकायत में लिखा. तेलंगाना में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, और अब सवाल ये है कि क्या सरकार कुछ करेगी? या ये सिलसिला जारी रहेगा?एनिमल एक्टिविस्ट्स का गुस्सा और आगे की मांगएनिमल वेलफेयर ग्रुप्स अब जोर-शोर से आवाज उठा रहे हैं. वे कहते हैं कि सरकारी नियमों के बावजूद, गांवों में कुत्तों को स्टेरलाइज करने की बजाय मारना आसान लगता है. प्रीति और उनकी टीम ने गांव जाकर जांच की, और लोगों के अलग-अलग जवाबों से साफ हो गया कि कुछ गड़बड़ है.

एक्टिविस्ट्स मांग कर रहे हैं कि पूरे राज्य में ऐसी हत्याओं पर सख्त कार्रवाई हो, और प्रोफेशनल किलर्स को पकड़ा जाए. लेकिन फिलहाल, याचारम में सन्नाटा है – कुत्ते गायब हैं, और लोग चुप.ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा सलूक क्यों? तेलंगाना में आवारा कुत्तों की समस्या पुरानी है, लेकिन समाधान मारना नहीं होना चाहिए. स्टेरलाइजेशन और वैक्सीनेशन जैसे तरीके अपनाने चाहिए. उम्मीद है पुलिस जांच से सच बाहर आएगा, और दोषियों को सजा मिलेगी.