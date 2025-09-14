Bangalore News: बेरोक-टोक करते रहे स्मग्लिंग, इसलिए ड्रग तस्करों से 2 लाख की ले रहे थे मंथली! 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड

Bangalore Drug Smuggler Police Cartel News: बेंगलुरु में ड्रग तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स को निशाना बनाकर नशीली दवाइयाँ बेच रहा था. इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ पुलिसकर्मी भी इस गैरकानूनी धंधे में शामिल पाए गए, जिसके चलते 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी से मिला सुराग

इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब 22 अगस्त को आरआर नगर पुलिस ने 6 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए ड्रग तस्करों में सलमान, नयाजुल्लाग खान, नयाज खान और ताहेर पटेल शामिल थे. इनके पास से करीब 1,000 टायडॉल टैबलेट्स मिलीं, जो केवल डॉक्टरी प्रेसक्रिप्शन से मिलती हैं. लेकिन ये उन्हें नशे के लिए बेच रहे थे.

पुलिसकर्मियों को हर महीने देते थे मंथली

जांच के दौरान तस्कर सलमान ने बताया कि वह पुलिस को हर महीने मोटी रकम देता था ताकि उसका धंधा चलता रहे. पूछताछ में पहले पुलिस को लगा कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उनके फोन चेक किए गए, तो चामराजपेट और जेजे नगर पुलिस स्टेशनों के कुछ अधिकारियों के साथ उसकी लगातार बातचीत का पता चला.

हर महीने 10 लाख रुपये कमा रहा था गैंग

आंतरिक जांच में खुलासा हुआ कि निलंबित पुलिसकर्मी, जिनमें इंस्पेक्टर टी. मंजन्ना, हेड कांस्टेबल रमेश, शिवराज और अन्य शामिल हैं, इस गिरोह के बारे में सब कुछ जानते थे. वे उनके ड्रग बेचने के ठिकानों और तौर-तरीकों से वाकिफ थे. सलमान ने बताया कि वह हर महीने मंजन्ना को 1 लाख रुपये और अन्य पुलिसकर्मियों को 20,000 से 25,000 रुपये देता था. यह गिरोह हर महीने 10 लाख रुपये से ज्यादा कमा रहा था और पिछले तीन-चार साल से पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा था.

मामले की गहराई से चल रही है जांच

केनगेरी गेट के सहायक पुलिस आयुक्त भरत रेड्डी ने इस मामले की रिपोर्ट पश्चिमी डिवीजन के डीसीपी एस. गिरीश को दी. फिर विजयनगर के सहायक पुलिस आयुक्त चंदन कुमार ने विस्तृत जांच की, जिसमें पुलिसकर्मियों की मिलीभगत साबित हुई. अब इस मामले की गहराई से जांच चल रही है ताकि ऐसे गैरकानूनी कामों को रोका जा सके.