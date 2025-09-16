Crime News: Gay डेटिंग ऐप से मुलाकात, फिर शुरु हो गया कुकर्म का दौर; केरल में नाबालिग के शोषण पर फंसे 14 लोग

Minor sexually abused by gay dating app: केरल पुलिस ने 16 साल के एक किशोर के साथ कथित तौर पर बार-बार यौन उत्पीड़न के मामले में 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. जिन लोगों के नाम इस स्कैंडल में सामने आए हैं, उनमें एक राजनेता, दो सरकारी कर्मचारी और एक फुटबॉल कोच शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि ये लोग एक गे डेटिंग ऐप के जरिए किशोर से मिले थे.

2 साल पहले डेटिंग ऐप से जुड़ा था किशोर

कासरगोड के पुलिस प्रमुख विजया भारत रेड्डी ने बताया कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला पीड़ित किशोर करीब दो साल पहले गे डेटिंग ऐप से जुड़ा था. इस दौरान कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड और एर्नाकुलम जिलों में 14 लोगों ने कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया.

मां ने एक दिन किसी व्यक्ति को घर से भागते देखा

पुलिस के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब किशोर की मां को शक हुआ. उन्होंने एक दिन अपने घर से एक व्यक्ति को भागते हुए देखा. जब उन्होंने अपने बेटे से पूछताछ की, तो उसने सारी बात बताई. इसके बाद घबराई मां ने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई.

14 लोगों के खिलाफ अलग-अलग केस दर्ज

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने किशोर के बयान के आधार पर 14 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं, जो POCSO एक्ट, 2012 के तहत हैं. इनमें से आठ मामलों की जांच के लिए कासरगोड में एक विशेष जांच दल (SIT) बनाया गया है, जिसका नेतृत्व एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और चार इंस्पेक्टर कर रहे हैं. बाकी छह मामलों को कोझिकोड और कन्नूर पुलिस को सौंपा गया है.

डेटिंग ऐप की जांच कर रही केरल पुलिस

पुलिस अब उस डेटिंग ऐप की भी जांच कर रही है. पता लगाया जा रहा है कि क्या ऐप में कोई खामी थी, जिसके कारण नाबालिग का यौन शोषण संभव हो सका. क्या उसमें यूजर्स की उम्र के सत्यापन के पर्याप्त इंतजाम थे. यह मामला केवल एक किशोर से जुड़ा नहीं है बल्कि इस डिजिटल युग में सभी पैरंट्स को अपने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत को भी बताता है.