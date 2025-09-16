Crime News: Gay डेटिंग ऐप से मुलाकात, फिर शुरु हो गया कुकर्म का दौर; केरल में नाबालिग के शोषण पर फंसे 14 लोग
Advertisement
trendingNow12924901
Hindi Newscrime

Crime News: Gay डेटिंग ऐप से मुलाकात, फिर शुरु हो गया कुकर्म का दौर; केरल में नाबालिग के शोषण पर फंसे 14 लोग

Gay Dating App Crime News: गे डेटिंग ऐप जॉइन करना एक नाबालिग किशोर के लिए बहुत भारी पड़ गया. आरोप है कि किशोर के  संपर्क में तमाम नामचीन लोग आए, जो बारी-बारी से उसके साथ कुकर्म करने लगे. अब पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों पर कार्रवाई शुरु की है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 16, 2025, 08:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Crime News: Gay डेटिंग ऐप से मुलाकात, फिर शुरु हो गया कुकर्म का दौर; केरल में नाबालिग के शोषण पर फंसे 14 लोग

Minor sexually abused by gay dating app: केरल पुलिस ने 16 साल के एक किशोर के साथ कथित तौर पर बार-बार यौन उत्पीड़न के मामले में 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. जिन लोगों के नाम इस स्कैंडल में सामने आए हैं, उनमें एक राजनेता, दो सरकारी कर्मचारी और एक फुटबॉल कोच शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि ये लोग एक गे डेटिंग ऐप के जरिए किशोर से मिले थे.

2 साल पहले डेटिंग ऐप से जुड़ा था किशोर

कासरगोड के पुलिस प्रमुख विजया भारत रेड्डी ने बताया कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला पीड़ित किशोर करीब दो साल पहले गे डेटिंग ऐप से जुड़ा था. इस दौरान कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड और एर्नाकुलम जिलों में 14 लोगों ने कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया.

Add Zee News as a Preferred Source

मां ने एक दिन किसी व्यक्ति को घर से भागते देखा

पुलिस के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब किशोर की मां को शक हुआ. उन्होंने एक दिन अपने घर से एक व्यक्ति को भागते हुए देखा. जब उन्होंने अपने बेटे से पूछताछ की, तो उसने सारी बात बताई. इसके बाद घबराई मां ने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई.

14 लोगों के खिलाफ अलग-अलग केस दर्ज

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने किशोर के बयान के आधार पर 14 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं, जो POCSO एक्ट, 2012 के तहत हैं. इनमें से आठ मामलों की जांच के लिए कासरगोड में एक विशेष जांच दल (SIT) बनाया गया है, जिसका नेतृत्व एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और चार इंस्पेक्टर कर रहे हैं. बाकी छह मामलों को कोझिकोड और कन्नूर पुलिस को सौंपा गया है.

डेटिंग ऐप की जांच कर रही केरल पुलिस

पुलिस अब उस डेटिंग ऐप की भी जांच कर रही है. पता लगाया जा रहा है कि क्या ऐप में कोई खामी थी, जिसके कारण नाबालिग का यौन शोषण संभव हो सका. क्या उसमें यूजर्स की उम्र के सत्यापन के पर्याप्त इंतजाम थे. यह मामला केवल एक किशोर से जुड़ा नहीं है बल्कि इस डिजिटल युग में सभी पैरंट्स को अपने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत को भी बताता है. 

 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Crime news in Hindi

Trending news

दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
narendra modi birthday
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
Maharashtra local body elections
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
amit shah
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
;