‘दाल गिरने पर’ तीन सहपाठियों ने वॉशरूम में गला घोंटकर मार डाला, ओडिशा के KISS में 14 साल के छात्र की हत्या का सनसनीखेज खुलासा

KISS student death ruled murder: ओडिशा के मशहूर KISS स्कूल हॉस्टल में छोटे झगड़े ने ले ली थी 14 साल के आदिवासी छात्र सीबा मुंडा की जान. पुलिस का सनसनीखेज खुलासा. तीन सहपाठियों ने दाल गिरने पर पहले बुरी तरह पीटा, फिर गला दबाकर हत्या कर दी थी. स्कूल ने इसे एक्सीडेंट बताया था, लेकिन पोस्टमॉर्टम ने पोल खोल दी है. इस मामले में तीन नाबालिग गिरफ्तार, 8 स्टाफ जेल में.
Class 9 student found dead at Odisha Kalinga Institute: कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (KISS) में कक्षा 9 के एक छात्र की रहस्यमयी मौत ने बड़ा मोड़ ले लिया है. पुलिस ने खुलासा किया है कि 14 वर्षीय सिबा मुंडा की हत्या उसके तीन सहपाठियों ने दाल गिरने को लेकर हुए झगड़े के बाद की थी. यह संस्थान के शुरुआती दावे के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि छात्र की मौत हॉस्टल के बाथरूम में फिसलने से हुई. छात्र की मौत और परिवार का प्रदर्शनकेओनझर जिले के टिकरगुमुरा गांव के रहने वाले सिबा मुंडा की मौत 12 दिसंबर को भुवनेश्वर के किम्स मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुई. परिवार ने शव के साथ केओनझर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि रेजिडेंशियल स्कूल के अधिकारियों ने तथ्यों को छिपाया तथा मौत के कारण बताने वाले मेडिकल दस्तावेज नहीं दिए.सिबा के पिता रघुनाथ मुंडा ने पुलिस शिकायत में कहा कि KISS अधिकारियों ने उन्हें शुक्रवार सुबह सूचना दी कि उनका बेटा बीमार हो गया है और अस्पताल में भर्ती है.
पुलिस जांच: हत्या का खुलासा
इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, दाल गिरने को लेकर झगड़े के बाद हॉस्टल के वॉशरूम में सिबा पर हमला किया गया और उसका गला घोंट दिया गया. हमलावरों ने पहले उसे पीटा और फिर गला दबाया.एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि यह फिसलकर गिरने का मामला नहीं, बल्कि हत्या है."
गिरफ्तारियां और कार्रवाई
इस मामले में तीन नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें खुर्दा जिले के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया. तीनों को सुधार गृह भेज दिया गया है.भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नर सुरेश देव दत्त सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि KISS के आठ अधिकारियों, जिनमें अतिरिक्त सीईओ प्रमोद पात्रा और कई शिक्षक शामिल हैं, को गवाहों को धमकाने, अपराध छिपाने और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.सिबा का ऑपरेशन करने वाले सात डॉक्टरों से भी पूछताछ की जा रही है.
संस्थान का रुख और आगे की जांच
KISS अधिकारियों ने घटना पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. इससे पहले परिवार ने आरोप लगाया था कि न तो KISS और न ही किम्स अस्पताल ने मौत के मेडिकल दस्तावेज या डिस्चार्ज समरी दी. शव सौंपने से पहले पोस्टमॉर्टम भी नहीं कराया गया.ओडिशा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने चेतावनी दी है कि अगर मौत अप्राकृतिक कारणों से हुई पाई जाती है, तो KISS प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. पुलिस जांच जारी है.