Advertisement
trendingNow12989584
Hindi Newscrime

भारत में 'मनी हाइस्ट' स्टाइल में 150 करोड़ की ठगी: प्रोफेसर-फ्रेडी और अमांडा बनकर अर्पित, प्रभात और अब्बास ने किया 'खेला'

वेब सीरीज 'मनी हाइस्ट' से प्रेरित होकर तीन ठगों ने सोशल मीडिया पर 'प्रोफेसर', 'फ्रेडी' और 'अमांडा' बनकर 150 करोड़ की ऑनलाइन ठगी की है. जिसमें अर्पित (वकील), प्रभात (एमसीए) और अब्बास ने 300 से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट के लालच में फंसाया. पुलिस ने नोएडा-गुवाहाटी में छापा मार इन सभी को गिरफ्तार किया गया है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 05, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में 'मनी हाइस्ट' स्टाइल में 150 करोड़ की ठगी: प्रोफेसर-फ्रेडी और अमांडा बनकर अर्पित, प्रभात और अब्बास ने किया 'खेला'

अगर आप शेयर मार्केट में जल्दी अमीर बनने का सपना देख रहे हैं, तो सावधान हो जाइए! वेब सीरीज 'मनी हाइस्ट' के दीवाने तीन युवकों ने उसी की नकल करके देश भर में 150 करोड़ रुपये की बड़ी ठगी की सैर कराई. पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है. ये लोग खुद को प्रोफेसर, फ्रेडी और अमांडा बताकर लोगों को लालच का जाल बुनते थे. आइए, इस साइबर क्राइम की पूरी कहानी जानते हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी.

'मनी हाइस्ट' के किरदार बनकर चला गैंग
 पुलिस के मुताबिक, अर्पित, प्रभात वाजपेयी और अब्बास बाहर से स्मार्ट लगते थे, लेकिन अंदर से चालाक. अर्पित, जो पेशे से वकील है, खुद को 'प्रोफेसर' कहलवाता था. प्रभात, जिसने एमसीए किया है, 'अमांडा' की भूमिका निभाता. और अब्बास बैंक अकाउंट-सिम कार्ड का जुगाड़ करता, फ्रेडी बनकर. इन्होंने व्हाट्सएप पर 'सीक्रेट ग्रुप' जैसे 'सिक्योर द गेम' और 'पिंटॉस' बनाए. वहां शेयर मार्केट के 'हाई रिटर्न टिप्स' देकर लोगों को फंसाते. पीड़ितों को 'डायरेक्ट मार्केट अकाउंट' में निवेश का लालच देते. एक शिकायत के मुताबिक, एक शख्स को 21.77 लाख का चूना लगाया. पैसे जमा होते ही अकाउंट ब्लॉक, फिर और पैसे मांगते. कुल 300 से ज्यादा लोग फंस गए, जिनमें से कई ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी.

चीनी गिरोह का हाथ, आलीशान होटलों में ठिकाना
जांच में बड़ा खुलासा हुआ है क ये चीनी नागरिकों के जाल में फंसे थे. चीन से ट्रेनिंग लेकर 'हाई रिटर्न इनवेस्टमेंट' का खेल खेला. नोएडा (उत्तर प्रदेश) और गुवाहाटी (अस्सम) में छिपे रहते. ठिकाना? आलीशान होटल. वहां मोबाइल से पूरा धंधा चलाते, पुलिस से बचने के लिए जगह बदलते. पुलिस के अनुसार, "ये भारत के सबसे बड़े 23 करोड़ के 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम से भी जुड़े." डिजिटल अरेस्ट में ठग खुद को पुलिस या ईडी अधिकारी बताते, वीडियो कॉल पर 'गिरफ्तारी' का डर दिखाते. एक रिटायर्ड बैंकर को 31 दिनों तक ब्लैकमेल किया गया. इस गैंग ने भी वैसा ही किया.  फाइनेंशियल कंपनी का प्रतिनिधि बनकर.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे फंसे पीड़ित, और पकड़े गए ठग?
सोशल मीडिया पर ये 'स्टॉक टिप्स' ग्रुप जॉइन करने को कहते. "जल्दी दोगुना कमाओ," वैसा मैसेज. लोग लालच में निवेश करते, लेकिन निकालने की बारी आई तो गायब. एक पीड़ित ने साइबर पुलिस में शिकायत की. टीम ने बैंक ट्रांजेक्शन, कॉल डिटेल्स और आईपी लॉग्स चेक किए. लोकेशन ट्रेस हुई. नोएडा और सिलीगुड़ी. छापेमारी में 11 मोबाइल, 17 सिम, 12 बैंक पासबुक, 32 डेबिट कार्ड और चैट स्क्रीनशॉट बरामद. गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी.सावधान रहें, ये सबक है सबके लिएये घटना बताती है कि ऑनलाइन दुनिया में लालच घातक है. शेयर मार्केट में निवेश सोच-समझकर करें. संदिग्ध ग्रुप जॉइन न करें, टिप्स फ्री लगें तो शक करें. साइबर पुलिस अपील कर रही है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Money Heist

Trending news

2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन हार गए...राहुल के 'H बम' BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन हार गए...राहुल के 'H बम' BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
crime news
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
West Bengal news
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
Rahul Gandhi
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
crime news
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान