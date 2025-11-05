भारत में 'मनी हाइस्ट' स्टाइल में 150 करोड़ की ठगी: प्रोफेसर-फ्रेडी और अमांडा बनकर अर्पित, प्रभात और अब्बास ने किया 'खेला'

अगर आप शेयर मार्केट में जल्दी अमीर बनने का सपना देख रहे हैं, तो सावधान हो जाइए! वेब सीरीज 'मनी हाइस्ट' के दीवाने तीन युवकों ने उसी की नकल करके देश भर में 150 करोड़ रुपये की बड़ी ठगी की सैर कराई. पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है. ये लोग खुद को प्रोफेसर, फ्रेडी और अमांडा बताकर लोगों को लालच का जाल बुनते थे. आइए, इस साइबर क्राइम की पूरी कहानी जानते हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी.

'मनी हाइस्ट' के किरदार बनकर चला गैंग

पुलिस के मुताबिक, अर्पित, प्रभात वाजपेयी और अब्बास बाहर से स्मार्ट लगते थे, लेकिन अंदर से चालाक. अर्पित, जो पेशे से वकील है, खुद को 'प्रोफेसर' कहलवाता था. प्रभात, जिसने एमसीए किया है, 'अमांडा' की भूमिका निभाता. और अब्बास बैंक अकाउंट-सिम कार्ड का जुगाड़ करता, फ्रेडी बनकर. इन्होंने व्हाट्सएप पर 'सीक्रेट ग्रुप' जैसे 'सिक्योर द गेम' और 'पिंटॉस' बनाए. वहां शेयर मार्केट के 'हाई रिटर्न टिप्स' देकर लोगों को फंसाते. पीड़ितों को 'डायरेक्ट मार्केट अकाउंट' में निवेश का लालच देते. एक शिकायत के मुताबिक, एक शख्स को 21.77 लाख का चूना लगाया. पैसे जमा होते ही अकाउंट ब्लॉक, फिर और पैसे मांगते. कुल 300 से ज्यादा लोग फंस गए, जिनमें से कई ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी.

चीनी गिरोह का हाथ, आलीशान होटलों में ठिकाना

जांच में बड़ा खुलासा हुआ है क ये चीनी नागरिकों के जाल में फंसे थे. चीन से ट्रेनिंग लेकर 'हाई रिटर्न इनवेस्टमेंट' का खेल खेला. नोएडा (उत्तर प्रदेश) और गुवाहाटी (अस्सम) में छिपे रहते. ठिकाना? आलीशान होटल. वहां मोबाइल से पूरा धंधा चलाते, पुलिस से बचने के लिए जगह बदलते. पुलिस के अनुसार, "ये भारत के सबसे बड़े 23 करोड़ के 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम से भी जुड़े." डिजिटल अरेस्ट में ठग खुद को पुलिस या ईडी अधिकारी बताते, वीडियो कॉल पर 'गिरफ्तारी' का डर दिखाते. एक रिटायर्ड बैंकर को 31 दिनों तक ब्लैकमेल किया गया. इस गैंग ने भी वैसा ही किया. फाइनेंशियल कंपनी का प्रतिनिधि बनकर.

कैसे फंसे पीड़ित, और पकड़े गए ठग?

सोशल मीडिया पर ये 'स्टॉक टिप्स' ग्रुप जॉइन करने को कहते. "जल्दी दोगुना कमाओ," वैसा मैसेज. लोग लालच में निवेश करते, लेकिन निकालने की बारी आई तो गायब. एक पीड़ित ने साइबर पुलिस में शिकायत की. टीम ने बैंक ट्रांजेक्शन, कॉल डिटेल्स और आईपी लॉग्स चेक किए. लोकेशन ट्रेस हुई. नोएडा और सिलीगुड़ी. छापेमारी में 11 मोबाइल, 17 सिम, 12 बैंक पासबुक, 32 डेबिट कार्ड और चैट स्क्रीनशॉट बरामद. गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी.सावधान रहें, ये सबक है सबके लिएये घटना बताती है कि ऑनलाइन दुनिया में लालच घातक है. शेयर मार्केट में निवेश सोच-समझकर करें. संदिग्ध ग्रुप जॉइन न करें, टिप्स फ्री लगें तो शक करें. साइबर पुलिस अपील कर रही है.