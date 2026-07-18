Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /crime
  • /दोस्ती, प्यार और शक...16 साल के लड़के ने की लिव-इन में रह रही नाबालिग गर्लफ्रेंड की हत्या, परिजनों संग मिलकर दफनाया शव

दोस्ती, प्यार और शक...16 साल के लड़के ने की लिव-इन में रह रही नाबालिग गर्लफ्रेंड की हत्या, परिजनों संग मिलकर दफनाया शव

इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती और प्यार का रिश्ता शक में बदल गया. आरोप है कि 16 साल के किशोर ने कथित तौर पर हैवानियत की हदें पार कर दीं. जानिए नाबालिग से जुड़े इस सनसनीखेज मामले में क्या हुआ, पुलिस जांच में अब तक क्या सामने आया और सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 18, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:40 AM IST
दोस्ती, प्यार और शक...16 साल के लड़के ने की लिव-इन में रह रही नाबालिग गर्लफ्रेंड की हत्या, परिजनों संग मिलकर दफनाया शव
Image Credit: AI Generated Photo (बेंगलुरु में 16 वर्षीय किशोर ने नाबालिग लिवइन पार्टनर की कर दी हत्या)

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नैनीताल में 'अदृश्य साया' या साजिश? रात 8 बजते ही बरसने लगते हैं रहस्यमयी पत्थर
Nainital News30 min ago
2
eng vs ind49 min ago
3
Supreme Court51 min ago
4
lifestyle59 min ago
5
Delhi news1 hr ago