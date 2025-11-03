चलती ट्रेन में आदमी ने 19 साल की लड़की को लात मार कर बाहर फेंका, ‌सहेली को वॉशरूम के पास पकड़ा और फिर...

19-year-old woman critically injured Varkala: रेल यात्रा के दौरान महिलाओं की सेफ्टी पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं. केरल में एक चलती ट्रेन से 19 वर्षीय युवती को धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया. घटना के बाद युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी ने युवती की सहेली पर भी हमला किया, लेकिन वह दरवाजा पकड़कर बच गई. पुलिस ने नशे की हालत में धुत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना रविवार रात की है, जब अलुवा से तिरुवनंतपुरम जा रही केरल एक्सप्रेस ट्रेन वर्कला और कडक्कवूर स्टेशन के बीच अयंती पुल के पास पहुंची. पलोडे निवासी 19 वर्षीय युवती शौचालय से बाहर निकल रही थीं, तभी पनाचमूडु निवासी सुरेश कुमार (48) ने उन्हें अचानक धक्का दे दिया. पीड़िता ट्रेन से नीचे गिर गईं और उनके सिर व पेट में गंभीर चोटें आईं.

सहेली को दिया धक्का

वह अपनी सहेली के साथ यात्रा कर रही थीं. आरोपी सुरेश कुमार ने सहेली पर भी हमला किया और उसे भी धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने ट्रेन का दरवाजा मजबूती से पकड़ लिया. अन्य यात्रियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अर्चना को ऊपर खींचकर बचा लिया. यात्रियों ने तत्काल रेलवे पुलिस को सूचना दी. थंपनूर रेलवे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेन में सवार सुरेश कुमार को हिरासत में ले लिया. पुलिस के अनुसार, सुरेश कुमार शराब के नशे में था और उसका व्यवहार असामान्य था. पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया. उसे सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

पीड़िता को कराया गया भर्ती

दूसरी ओर, पीड़िता को ट्रेन से गिरने के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मियों ने ट्रैक पर खोजा. उन्हें गंभीर हालत में वर्कला के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. चिकित्सकों के अनुसार, सोनू के सिर में गहरी चोट और पेट में आंतरिक क्षति हुई है, लेकिन फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और खतरा टल गया है. (इनुट आईएएनएस से)