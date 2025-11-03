Advertisement
trendingNow12986246
Hindi Newscrime

चलती ट्रेन में आदमी ने 19 साल की लड़की को लात मार कर बाहर फेंका, ‌सहेली को वॉशरूम के पास पकड़ा और फिर...

Pushed off moving train near Varkala: केरल में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. रविवार रात अलुवा से तिरुवनंतपुरम जा रही केरल एक्सप्रेस ट्रेन में 19 साल की लड़की को शौचालय से निकलते ही एक शराबी ने धक्का मारकर बाहर फेंक दिया. इसके बाद युवक ने उसकी सहेली को पकड़ा.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 03, 2025, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)

19-year-old woman critically injured Varkala: रेल यात्रा के दौरान महिलाओं की सेफ्टी पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं. केरल में एक चलती ट्रेन से 19 वर्षीय युवती को धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया. घटना के बाद युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी ने युवती की सहेली पर भी हमला किया, लेकिन वह दरवाजा पकड़कर बच गई. पुलिस ने नशे की हालत में धुत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना रविवार रात की है, जब अलुवा से तिरुवनंतपुरम जा रही केरल एक्सप्रेस ट्रेन वर्कला और कडक्कवूर स्टेशन के बीच अयंती पुल के पास पहुंची. पलोडे निवासी 19 वर्षीय युवती शौचालय से बाहर निकल रही थीं, तभी पनाचमूडु निवासी सुरेश कुमार (48) ने उन्हें अचानक धक्का दे दिया. पीड़िता ट्रेन से नीचे गिर गईं और उनके सिर व पेट में गंभीर चोटें आईं.

सहेली को दिया धक्का
वह अपनी सहेली के साथ यात्रा कर रही थीं. आरोपी सुरेश कुमार ने सहेली पर भी हमला किया और उसे भी धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने ट्रेन का दरवाजा मजबूती से पकड़ लिया. अन्य यात्रियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अर्चना को ऊपर खींचकर बचा लिया. यात्रियों ने तत्काल रेलवे पुलिस को सूचना दी. थंपनूर रेलवे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेन में सवार सुरेश कुमार को हिरासत में ले लिया. पुलिस के अनुसार, सुरेश कुमार शराब के नशे में था और उसका व्यवहार असामान्य था. पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया. उसे सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

पीड़िता को कराया गया भर्ती
दूसरी ओर, पीड़िता को ट्रेन से गिरने के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मियों ने ट्रैक पर खोजा. उन्हें गंभीर हालत में वर्कला के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. चिकित्सकों के अनुसार, सोनू के सिर में गहरी चोट और पेट में आंतरिक क्षति हुई है, लेकिन फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और खतरा टल गया है. (इनुट आईएएनएस से)

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Kerala

Trending news

'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
2020 Delhi riots
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
Kerala
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
Indian Army
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब