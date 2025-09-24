फेसबुक पोस्ट पर इमोजी भेजना बिहार के 20 साल के प्रिंस कुमार के मौत का कारण बन गया. प्रिंस बिहार के कैमूर जिले के पुरुषोत्तमपुर गांव का रहने वाला था. राजकोट की एक फैक्ट्री में अपने तीन चचेरे भाइयों के साथ काम करता था. प्रिंस पर 10 दिन पहले उसके ही गांव के कुछ युवकों ने चाकू से हमला किया.

प्रिंस को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था. शुरू में डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी हालत गंभीर नहीं है, लेकिन चार दिन पहले उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा. उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई. 22 सितंबर की सुबह उसकी मौत हो गई. लेकिन 12 सितंबर को हमले के बाद उसने खुद अस्पताल में पुलिस को बयान देकर एफआईआर दर्ज कराई थी.

इसे भी पड़ें- वीडियो कॉल पर साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला?

एफआईआर के मुताबिक, चार महीने पहले प्रिंस के दादा रूपनारायण भिंड का निधन हुआ था. इस पर प्रिंस ने फेसबुक पर एक स्टोरी डाली. उसी गांव का युवक बिपिनकुमार राजेंद्र गोंड ने उस स्टोरी पर "हंसने वाला इमोजी" भेजा, जिससे प्रिंस को गुस्सा आया और दोनों के बीच फोन पर कई बार बहस हुई. 12 सितंबर की रात करीब 12:30 बजे प्रिंस जब फैक्ट्री के बाहर एक ऑटो में बैठा था, तभी उसने देखा कि बिपिनकुमार उसकी ओर आ रहा है. वह वापस फैक्ट्री की ओर चलने लगा. तभी दूसरा आरोपी बृजेश गोंड सामने आया, उसका रास्ता रोका और धमकी दी. इसके बाद बिपिन ने पीछे से चाकू से वार कर दिया.

इलाज के दौरान मौत

फैक्ट्री के सहकर्मियों ने घायल प्रिंस को तुरंत इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल में ले गए. फिर उसे राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टर ने प्रिंस की चोट को बहुत गंभीर नहीं बताया था. लेकिन प्रिंस की तबीयत धीरे-धीरे बिगड़ने लगी और 22 सितंबर को उसकी आईसीयू में मौत हो गयी.

हर दूसरे दिन पुलिस ले रही थी अपडेट

मामले की जांच कर रहे भक्तिनगर थाने के हेड कांस्टेबल के मुताबिक जब एफआईआर दर्ज की गई थी, तब डॉक्टरों ने बताया था कि प्रिंस की हालत स्थिर है. वह पूरी तरह होश में था. पुलिस हर दो-तीन दिन में अस्पताल से अपडेट ले रही थी. लेकिन चार दिन पहले उसे आईसीयू में भर्ती किया गया और वह बेहोश हो गया. राजकोट सिविल अस्पताल की शॉर्ट रिपोर्ट में मौत का कारण चाकू का घाव बताया गया है, लेकिन इसमें संक्रमण की संभावना भी जताई गई है. हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पूरी स्थिति साफ होगी.

इसे भी पढ़ें- यूट्यूब से सीखी भागने की ट्रिक्स, ढाबे पर खाना खाने रुकी पुलिस की गाड़ी, फिल्मी स्टाइल में गायब हो गया खूंखार अपराधी

आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई

शुरुआत में पुलिस ने बीएनएस की धारा 118(1) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 54 (उकसाने वाला मौजूद) और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 (हथियार रखने के लिए) जैसे मामूली धाराएं लगायी गयी थी. इन धाराओं में सात साल से कम की सजा होती है, इसलिए आरोपियों को समन देकर बुलाया गया था. पुलिस ने बताया कि बिपिनकुमार ने समन का जवाब दिया था और चाकू भी थाने में जमा कर दिया था. लेकिन प्रिंस की मौत के बाद अब केस में बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) जोड़ी गई है. पुलिस ने सोमवार रात बिपिनकुमार को गिरफ्तार कर लिया और मंगलवार को कोर्ट में पेश किया. दूसरा आरोपी बृजेश गोंड अब भी फरार है.

1.5 से 2 इंच गहरा चाकू का घाव

भक्ति नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एम एम सरवैया ने कहा, “प्रिंस को पीठ में करीब 1.5 से 2 इंच गहरा चाकू का घाव था, लेकिन वह अस्पताल में होश में था और खुद ने पुलिस को बयान दिया था. अब मामले की गंभीरता बढ़ गई है और आगे की जांच जारी है.”