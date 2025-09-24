Gujarat: दादा के निधन पर किया पोस्ट, इमोजी से मचा बवाल; फेसबुक पोस्‍ट ने ले ली जान
Advertisement
trendingNow12934367
Hindi Newscrime

Gujarat: दादा के निधन पर किया पोस्ट, इमोजी से मचा बवाल; फेसबुक पोस्‍ट ने ले ली जान


Murder Over Facebook Post: बिहार से गुजरात काम करने गए 20 साल के लड़के की हत्या उसके ही गांव के दो युवकों ने चाकू मारकर की. झगड़ा एक फेसबुक पोस्ट पर हंसने वाली इमोजी रिएक्ट करने से शुरू हुआ था. पुलिस ने पहले मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. लेकिन अब आरोपियों पर हत्या की धारा भी लगायी गयी है. अपराध में शामिल दूसरा लड़का अभी भी फरार है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gujarat: दादा के निधन पर किया पोस्ट, इमोजी से मचा बवाल; फेसबुक पोस्‍ट ने ले ली जान

फेसबुक पोस्ट पर इमोजी भेजना बिहार के 20 साल के प्रिंस कुमार के मौत का कारण बन गया. प्रिंस बिहार के कैमूर जिले के पुरुषोत्तमपुर गांव का रहने वाला था. राजकोट की एक फैक्ट्री में अपने तीन चचेरे भाइयों के साथ काम करता था. प्रिंस पर 10 दिन पहले उसके ही गांव के कुछ युवकों ने चाकू से हमला किया. 

प्रिंस को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था. शुरू में डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी हालत गंभीर नहीं है, लेकिन चार दिन पहले उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा. उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई. 22 सितंबर की सुबह उसकी मौत हो गई. लेकिन 12 सितंबर को हमले के बाद उसने खुद अस्पताल में पुलिस को बयान देकर एफआईआर दर्ज कराई थी.

इसे भी पड़ें- वीडियो कॉल पर साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या है पूरा मामला?

एफआईआर के मुताबिक, चार महीने पहले प्रिंस के दादा रूपनारायण भिंड का निधन हुआ था. इस पर प्रिंस ने फेसबुक पर एक स्टोरी डाली. उसी गांव का युवक बिपिनकुमार राजेंद्र गोंड ने उस स्टोरी पर "हंसने वाला इमोजी" भेजा, जिससे प्रिंस को गुस्सा आया और दोनों के बीच फोन पर कई बार बहस हुई. 12 सितंबर की रात करीब 12:30 बजे प्रिंस जब फैक्ट्री के बाहर एक ऑटो में बैठा था, तभी उसने देखा कि बिपिनकुमार उसकी ओर आ रहा है. वह वापस फैक्ट्री की ओर चलने लगा. तभी दूसरा आरोपी बृजेश गोंड सामने आया, उसका रास्ता रोका और धमकी दी. इसके बाद बिपिन ने पीछे से चाकू से वार कर दिया.

इलाज के दौरान मौत

फैक्ट्री के सहकर्मियों ने घायल प्रिंस को तुरंत इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल में ले गए. फिर उसे राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टर ने प्रिंस की चोट को बहुत गंभीर नहीं बताया था. लेकिन प्रिंस की तबीयत धीरे-धीरे बिगड़ने लगी और 22 सितंबर को उसकी आईसीयू में मौत हो गयी. 

हर दूसरे दिन पुलिस ले रही थी अपडेट

मामले की जांच कर रहे भक्तिनगर थाने के हेड कांस्टेबल के मुताबिक जब एफआईआर दर्ज की गई थी, तब डॉक्टरों ने बताया था कि प्रिंस की हालत स्थिर है. वह पूरी तरह होश में था. पुलिस हर दो-तीन दिन में अस्पताल से अपडेट ले रही थी. लेकिन चार दिन पहले उसे आईसीयू में भर्ती किया गया और वह बेहोश हो गया. राजकोट सिविल अस्पताल की शॉर्ट रिपोर्ट में मौत का कारण चाकू का घाव बताया गया है, लेकिन इसमें संक्रमण की संभावना भी जताई गई है. हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पूरी स्थिति साफ होगी.

इसे भी पढ़ें- यूट्यूब से सीखी भागने की ट्रिक्स, ढाबे पर खाना खाने रुकी पुलिस की गाड़ी, फिल्मी स्टाइल में गायब हो गया खूंखार अपराधी

 

आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई

शुरुआत में पुलिस ने बीएनएस की धारा 118(1) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 54 (उकसाने वाला मौजूद) और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 (हथियार रखने के लिए) जैसे मामूली धाराएं लगायी गयी थी. इन धाराओं में सात साल से कम की सजा होती है, इसलिए आरोपियों को समन देकर बुलाया गया था. पुलिस ने बताया कि बिपिनकुमार ने समन का जवाब दिया था और चाकू भी थाने में जमा कर दिया था. लेकिन प्रिंस की मौत के बाद अब केस में बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) जोड़ी गई है. पुलिस ने सोमवार रात बिपिनकुमार को गिरफ्तार कर लिया और मंगलवार को कोर्ट में पेश किया. दूसरा आरोपी बृजेश गोंड अब भी फरार है.

1.5 से 2 इंच गहरा चाकू का घाव

भक्ति नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एम एम सरवैया ने कहा, “प्रिंस को पीठ में करीब 1.5 से 2 इंच गहरा चाकू का घाव था, लेकिन वह अस्पताल में होश में था और खुद ने पुलिस को बयान दिया था. अब मामले की गंभीरता बढ़ गई है और आगे की जांच जारी है.”

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

Facebook emoji fight

Trending news

PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
;