Hindi Newscrimeलड़कियों की फोटो देखो, पसंद आए तो बाकी..., ग्राहक बनी पुलिस लॉज में पहुंची तो पैरों तले खिसक गई जमीन!

'लड़कियों की फोटो देखो, पसंद आए तो बाकी...', ग्राहक बनी पुलिस लॉज में पहुंची तो पैरों तले खिसक गई जमीन!

नवी मुंबई के तुर्भे नाका में एक लॉज में चल रहे अवैध देह व्यापार रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. अनैतिक मानव तस्करी विरोधी टीम ने छापा मारकर 7 महिलाओं को मुक्त कराया और लॉज मैनेजर समेत 3 आरोपियों को पकड़ा.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 06, 2026, 03:15 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

नवी मुंबई में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है. शहर के तुर्भे नाका इलाके में एक लॉज को देह व्यापार का अड्डा बनाया जा रहा था.  यहां ग्राहकों से मोटी रकम लेकर महिलाओं से गलत काम करवाया जाता था. लेकिन अब इस गोरखधंधे पर पुलिस की रेड पड़ गई और सब कुछ खत्म हो गया है. अनैतिक मानव तस्करी विरोधी विभाग की टीम ने मौके से सात महिलाओं को मुक्त कराया है. एक मुखबिर से सूचना मिलने के बाद हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की है.

अनैतिक मानव तस्करी विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पृथ्वीराज घोरपड़े ने बताया कि तुर्भे नाका स्थित एक लॉज में ग्राहकों से मोटी रकम वसूलकर महिलाओं से देह व्यापार कराया जा रहा है. पुलिस ने इसकी पुष्टि के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की. पुलिस ने एक नकली ग्राहक को लॉज में भेजा और जैसे ही अवैध गतिविधि की पुष्टि हुई, टीम ने तुरंत छापा मार दिया.
छापेमारी के दौरान पुलिस को लॉज के कमरों में सात महिलाएं मिलीं, जिन्हें देह व्यापार के लिए रखा गया था. मौके से लॉज मैनेजर अजय कैलास गोस्वामी, महिला सप्लायर किशोर पूर्णचंद्र साहु और वेटर अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया. वहीं लॉज का संचालक करणाकर शेट्टी छापे के समय फरार मिला, जिसे वांछित आरोपी घोषित किया गया है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी आपस में मिलीभगत कर महिलाओं को लॉज में ठहराते थे और ग्राहकों को दिखाकर उनकी पसंद के अनुसार सौदा तय किया जाता था. देह व्यापार से प्राप्त रकम को आपस में बांटा जाता था. पुलिस ने नकली ग्राहक से ली गई राशि भी जब्त की है, जिसे अहम सबूत माना जा रहा है.

इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. तुर्भे पुलिस आगे की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है. (इनपुट आईएएनएस से)

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

Prostitution

