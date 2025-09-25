Advertisement
trendingNow12936081
Hindi Newscrime

Telangana: स्कूल जाने का बताकर घूमने गई 3 नाबालिग लड़कियां, पहचान के लड़के ने दो दोस्तों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म


तीन नाबालिग लड़कियां अपने परिवार वालों को स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली. इस दौरान उनके साथ एक जान पहचान के लड़के ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया. पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रहे हैं.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 25, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Telangana: स्कूल जाने का बताकर घूमने गई 3 नाबालिग लड़कियां, पहचान के लड़के ने दो दोस्तों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म

यादवगिरी गुट्टा में तीन नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आयी है. यह घटना 20 तारीख को हुई थी, लेकिन इसका खुलासा देर से हुआ. इस मामले में तीन युवकों पर लड़कियों को हैदराबाद के अलवाल से यादवगिरी गुट्टा लाकर एक लॉज में उनके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत तीन आरोपियों और लॉज मालिक सोमेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

इसे भी पढ़ें- Mumbai: शराब-झगड़े से तंग बेटे ने उठाया चाकू, नशे में धुत पिता-दादा का रेता गला, पुलिस के पास जाकर बोला- घर नरक बना दिया था

जान-पहचान बनी बर्बादी का कारण

Add Zee News as a Preferred Source

हैदराबाद की तीन नाबालिग लड़कियां अपने परिवार वालों को स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थीं. वे उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचीं, जहां उनकी मुलाकात मणिकेश्वर नगर बस्ती के एक युवक से हुई. उस युवक ने अपने दो और दोस्तों को फोन करके बुलाया. इसके बाद, सभी छह लोग एक साथ यादगिरी गुट्टा के लिए रवाना हुए।.

होटल में 3 अलग रूम किए बुक

यादगिरी गुट्टा पहुंचने पर एक लॉज में कमरे बुक किए. आरोप है कि लॉज के मालिक सोमेश को यह पता था कि लड़कियां नाबालिग हैं, फिर भी उसने उन्हें कमरे दे दिए. उसी रात, तीनों युवकों ने लॉज के कमरों में लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया.

फोन पर दी जानकारी 

अगले दिन 21 सितंबर को वे सब हैदराबाद वापस आए. लड़कियों ने अपने माता-पिता को फोन करके बताया कि वे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हैं. जब माता-पिता उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचे और उन्होंने अपनी बेटियों को डांटा, तब लड़कियों ने अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया.

लॉज मालिक कई अपराधों में शामिल

पीड़ित लड़कियों के परिवार वालों की शिकायत के बाद, पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की. जांच में पता चला कि लॉज मालिक सोमेश का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. उस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं. यह भी आरोप है कि वह पहले भी लड़कियों को हैदराबाद और आंध्र प्रदेश से अपने लॉज में लाता था.

इसे भी पढ़ें- Mumbai: धीरे-धीरे बॉडी से बहता रहा खून...तड़प-तड़पकर पुलिसवाले की मौत; बीवी-बेटे पर हत्या का शक

होटल में चलाता है देह व्यापार

पुलिस के अनुसार, इस लॉज को पहले एक देह व्यापार रैकेट चलाने के आरोप में सील किया गया था. लेकिन सोमेश ने उसी जगह पर एक अलग नाम से लॉज फिर से खोल लिया और वहां देह व्यापार अभी भी जारी है. पुलिस ने तीनों आरोपी युवकों और लॉज मालिक सोमेश के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

Minor girls rape

Trending news

अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
Leh Protest
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
Madras High Court
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
;