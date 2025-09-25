Telangana: स्कूल जाने का बताकर घूमने गई 3 नाबालिग लड़कियां, पहचान के लड़के ने दो दोस्तों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म

यादवगिरी गुट्टा में तीन नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आयी है. यह घटना 20 तारीख को हुई थी, लेकिन इसका खुलासा देर से हुआ. इस मामले में तीन युवकों पर लड़कियों को हैदराबाद के अलवाल से यादवगिरी गुट्टा लाकर एक लॉज में उनके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत तीन आरोपियों और लॉज मालिक सोमेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

जान-पहचान बनी बर्बादी का कारण

हैदराबाद की तीन नाबालिग लड़कियां अपने परिवार वालों को स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थीं. वे उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचीं, जहां उनकी मुलाकात मणिकेश्वर नगर बस्ती के एक युवक से हुई. उस युवक ने अपने दो और दोस्तों को फोन करके बुलाया. इसके बाद, सभी छह लोग एक साथ यादगिरी गुट्टा के लिए रवाना हुए।.

होटल में 3 अलग रूम किए बुक

यादगिरी गुट्टा पहुंचने पर एक लॉज में कमरे बुक किए. आरोप है कि लॉज के मालिक सोमेश को यह पता था कि लड़कियां नाबालिग हैं, फिर भी उसने उन्हें कमरे दे दिए. उसी रात, तीनों युवकों ने लॉज के कमरों में लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया.

फोन पर दी जानकारी

अगले दिन 21 सितंबर को वे सब हैदराबाद वापस आए. लड़कियों ने अपने माता-पिता को फोन करके बताया कि वे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हैं. जब माता-पिता उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचे और उन्होंने अपनी बेटियों को डांटा, तब लड़कियों ने अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया.

लॉज मालिक कई अपराधों में शामिल

पीड़ित लड़कियों के परिवार वालों की शिकायत के बाद, पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की. जांच में पता चला कि लॉज मालिक सोमेश का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. उस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं. यह भी आरोप है कि वह पहले भी लड़कियों को हैदराबाद और आंध्र प्रदेश से अपने लॉज में लाता था.

होटल में चलाता है देह व्यापार

पुलिस के अनुसार, इस लॉज को पहले एक देह व्यापार रैकेट चलाने के आरोप में सील किया गया था. लेकिन सोमेश ने उसी जगह पर एक अलग नाम से लॉज फिर से खोल लिया और वहां देह व्यापार अभी भी जारी है. पुलिस ने तीनों आरोपी युवकों और लॉज मालिक सोमेश के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है.