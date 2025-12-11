जुर्म की दुनिया की 3 खौफनाक औरतें, कुख्यात अपराध से मर्दों का भी काटा था पत्ता, थर-थर कांपते थे लोग

क्राइम की दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक अपराधी हुए हैं. जब-जब क्राइम या उससे संबंधित किसी दुर्घटना को अंजाम देने की बात आती है, तो लोग सबसे पहले मर्द जात की हैवानियत को ही याद करते हैं. दुनिया में कई ऐसे कुख्यात अपराधी हुए हैं, जिनके जाने के बाद भी उनके द्वारा किया गए क्रूर अपराध को याद किया जाता है. क्राइम की दुनिया में कई तरह के अपराध होते हैं . कोई डाकू बनता है कोई खूनी तो कोई डकैत और कुछ ऐसे होते हैं, जो ऐसे कुख्यात अपराध को अंजाम दे देते हैं, जिसके बारे में सुनने और जानने वालों की भी रूह कांप उठती है. ऐसे में आज हम मर्द नहीं, बल्कि जुर्म की दुनिया में फैलाए हुए महिलाओं का वर्चस्व और खूंखार अपराध के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी.

वर्जीनिया हिल

अमेरिका के अंडरवर्ल्ड के क्राइम का एक कुख्यात नाम. हम बात कर रहे हैं वर्जीनिया हिल के बारे में जिसने अपने खूबसूरत हुस्न के दम पर एक से बढ़कर एक खौफनाक मंजर को अंजाम देकर पूरी अमेरिकी इतिहास में अपना डर पैदा किया साथ ही जुर्म की दुनिया में अपना नाम स्थापित किया. अलाबामा से निकलकर जब वो शिकागो पहुंची तो सबसे पहले उसने वेट्रेस, डांसर का काम किया साथ में देह व्यापार में भी शामिल हो गई. उस टाइम उसकी मुलाकात उस समय के कुख्यात अपराधी बगसी सीगल और दोनों के बीच प्यार हुआ. इसके बाद वो उसके साथ मिलकर वो कैशियर, अकाउंटेंट, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में एक्सपर्ट हो गई. अपने बॉयफ्रेंड बगसी सीगल के मर्डर के बाद कानून से परेशान होकर आखिर में नींद की गोली खाकर खुद की जान दे दी.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टेफनी सेंट क्लेयर

स्टेफनी सेंट क्लेयर 1897 में फ्रांस में पैदा हुई थी और 1920 में न्यूयॉर्क आ गई. यहां पर उन्हें मैडम के नाम से बुलाया जाने लगा. न्यूयार्क सिटी के हार्लेम इलाके में इसने अपनी पकड़ बनाना शुरु कर दी.यहां से इसने अपने रैकेट की शुरुआत की और हॉर्स रेसिंग के जरिए पैसे वाले लोगों से गलत तरीके से पैसे ऐठना . इसके साथ ही इसने इस बिजनेस से इतनी नौकरियां पैदा की, जो कि आम बिजनेस से नहीं हो पा रही थी. उस समय स्टेफनी 1930 की दशक में अमेरिका की सबसे अमीर औरतों में से एक हुआ करती थी. तब उसकी नेट वर्थ 2 करोड़ रुपये थी जो आज की तारीख में 35 करोड़ रुपये से भी काफी ज्यादा होगी.

ग्रिसैल्डा ब्लैंको

महिला क्राइम की दुनिया में सबसे क्रूर औरतों में से एक ग्रिसैल्डा ब्लैंको मानी जाती हैं. 1970 और 80 के दशक में उसने कोलंबिया से अमेरिका कोकेन की तस्करी में अकेले दम पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था. यह औरत इतनी ज्यादा क्रूर थी कि अपनी 3 पतियों की हत्या तक करवा डाली थी. वह खुद ये काम कभी अंजाम नहीं देती थी, बल्कि अपने गिरोह से करवाती थी और माना गया है कि उसने 2000 से भी ज्यादा लोगों की हत्याएं कराई है. ये इतनी बड़ी अपराधी होने के बाद भी एक अरबपति थी. ग्रिसैल्डा ब्लैंको ने महिलाओं के लिए एक खास तरह की अंडरवियर का भी निर्माण किया था जिसमें कोकेन छुपाकर औरतें फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क तक पहुंचाने का काम करती थी. 69 साल की उम्र में ग्रिसैल्डा ब्लैंको की कोलंबों में निर्मम हत्या कर दी गई थी.