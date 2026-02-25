Advertisement
वाह रे कलयुग! अजनबी बनकर घर में घुसा बेटा, अपनी ही मां के सोने के गहने चुराकर अलमारी में छिपाए, पुलिस खोजती रही चोर

Son steals mother gold from home: महाराष्ट्र के लातूर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. एक युवक ने अजनबी बनकर अपनी ही मां के घर से सोने के गहने चोरी कर लिए. जानें कैसे हुआ इस केस का खुलासा.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 25, 2026, 01:55 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-ग्रोक)
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-ग्रोक)

Maharashtra Man Steals Mother Jewellery: इस कलयुग में कुछ भी संभव है. ऐसी-ऐसी कहानी सामने आती हैं जिसे सुनकर, पढ़कर इंसान हैरान हो जाए. कुछ इसी तरह हुआ महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुआ. जिसे जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा. समझते हैं पूरी बात. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लातूर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. यहां एक युवक ने चोरी करने के लिए अजनबी का रूप बनाया और अपनी ही मां के घर में घुसकर सोने के गहनों पर हाथ साफ कर दिया. यह पूरा मामला तब सामने आया जब घर की मालकिन यानी मां को अलमारी से गहने गायब मिले और उन्होंने तुरंत पुलिस से शिकायत की.

गहने गायब देख मां के उड़ गए होश
पुलिस के मुताबिक, लातूर तहसील के भडगांव इलाके में रहने वाली 50 साल की महिला सुनीता दगडू भामरे ने शिकायत दर्ज कराई कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसा और सोने का हार, छह अंगूठियां और दो जोड़ी झुमके लेकर फरार हो गया. घर में जबरन घुसने के संकेत मिलने से परिवार को लगा कि यह किसी बाहरी चोर का काम है. लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली.

जांच में पुलिस को मिला बड़ा सुराग
शिकायत मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की. स्थानीय सूचना, संदिग्धों की जांच और तकनीकी विश्लेषण के जरिए पुलिस धीरे-धीरे आरोपी तक पहुंच गई. जांच के दौरान शक महिला के 30 वर्षीय बेटे प्रशांत भामरे पर गया जो मजदूरी का काम करता है.

तीन घंटे में खुल गया पूरा राज
पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वह ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं पाया. उसने कबूल किया कि उसी ने चोरी की थी. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसने गहने कहीं बाहर नहीं बेचे, बल्कि अपने ही घर की अलमारी में छिपाकर रख दिए थे. पुलिस ने तुरंत गहने बरामद कर लिए और कानूनी प्रक्रिया के बाद मां को लौटा दिए.

रिश्तों पर उठे सवाल
घटना के बाद इलाके में यही चर्चा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि एक बेटा अपनी ही मां के भरोसे को तोड़ बैठा. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

