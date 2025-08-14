महाराष्ट्र के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज, जानें...
Advertisement
trendingNow12880350
Hindi Newscrime

महाराष्ट्र के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज, जानें...

Maharashtra Pm Mudra Yojana; मुंबई के मालाड में कारोबारी को पीएम मुद्रा योजना के नाम पर लोन का झांसा देकर तीन साइबर ठगों ने 33 लाख रुपये ऐंठ लिए. प्रोसेसिंग फीस और शुल्क के नाम पर रकम वसूली गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाराष्ट्र के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज, जानें...

Mumbai News: मुंबई के मालाड इलाके में एक कारोबारी को लोन दिलाने का सपना दिखाकर साइबर ठगों ने करोड़ों के सपने और लाखों की गाढ़ी कमाई दोनों लूट लिए. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये का लोन दिलाने का वादा किया गया, लेकिन बदले में तीन ठगों ने प्रोसेसिंग फीस और अलग-अलग शुल्क के नाम पर कुल 33 लाख रुपये ऐंठ लिए. पीड़ित को व्हाट्सऐप पर सरकारी एप्रूवल लेटर तक भेजा गया, ताकि धोखाधड़ी पूरी तरह असली लगे. रकम जाते ही वादे हवा हो गए और लोन कहीं दिखा ही नहीं. अब पुलिस ठगों की तलाश में जुटी है.

ये भी पढ़ें; बाज नहीं आ रहा अमेरिका, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर किया ये काम

लोन दिलाने के नाम पर जाल

शिकायतकर्ता मालाड में इमिटेशन ज्वेलरी पैकेजिंग का कारोबार करते हैं और बिजनेस बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपये का लोन लेना चाहते थे. जून 2025 में उन्होंने एक मोबाइल ऐप से लोन के लिए आवेदन किया. कुछ दिनों बाद नितिन कुमार नाम के शख्स ने फोन कर खुद को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कार्यालय (बीकेसी, मुंबई) का कर्मचारी बताया. उसने लोन मंजूर होने की बात कहकर जरूरी दस्तावेज मांगे और व्हाट्सऐप पर ‘एप्रूवल लेटर’ भी भेजा.

फीस और चार्जेस के नाम पर रकम वसूली

नितिन ने प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्जेस के नाम पर पैसे मांगना शुरू किया. इसी बीच अश्विन कुमार नाम के एक अन्य व्यक्ति ने कॉल कर खुद को स्टेट बैंक का कर्मचारी बताया और पहचान पत्र भेजकर भरोसा जीता. उसने तुरंत भुगतान करने का दबाव बनाया, जिससे पीड़ित ने अलग-अलग खातों में 9,53,177 रुपये ट्रांसफर कर दिए. दोस्तों से उधार लेकर भी 46,251 रुपये सीधे आरोपियों के खातों में भेजे गए.

ये भी पढ़ें: भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर चौंक जाएंगे

 

तीसरे आरोपी ने भी ठगा

इसके बाद दयाशंकर मिश्रा नामक व्यक्ति सामने आया, जिसने खुद को एक वित्त कंपनी का कर्मचारी बताया. उसने भी लोन दिलाने का वादा कर प्रोसेसिंग और अन्य शुल्क के नाम पर 18,73,700 रुपये वसूल लिए. कुल मिलाकर कारोबारी से करीब 33 लाख रुपये ले लिए गए, लेकिन लोन की रकम कभी खाते में नहीं आई.

पुलिस जांच में जुटी

ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने मालाड पुलिस और नॉर्थ रीजनल साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने नितिन कुमार, अश्विन कुमार और दयाशंकर मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है. जिन बैंक खातों में रकम गई है, उनकी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

PM Mudra YojanaMaharashtracrime news

Trending news

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
Supreme Court
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
PM Mudra Yojana
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
Ramakrishna Paramhansa
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
Delhi stray dogs
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
independence day 2025
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
Aaj Ki Taza Khabar Live: भयंकर बारिश ने कई राज्यों में मचाई तबाही, दिल्ली में लोगों ने क्यों चलाए नाव? पल-पल की जानें अपडेट
#heavy rain
Aaj Ki Taza Khabar Live: भयंकर बारिश ने कई राज्यों में मचाई तबाही, दिल्ली में लोगों ने क्यों चलाए नाव? पल-पल की जानें अपडेट
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
Vibhajan Vibhishika Diwas
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
;