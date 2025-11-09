'गर्दन पर चीरा, गालों पर काटने के निशान...', पहले दुष्कर्म फिर नाली में फेंका खून से लथपथ शरीर, कोलकाता में 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत

Kolkata Crime News: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां अपनी दादी के साथ सो रही 4 साल की एक बच्ची को पहले किडनैप किया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. मामला 7 नवंबर 2025 का बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्ची बंजारा समुदाय से आती है और वह तारकेश्वर में रेलवे शेड के पास एक मच्छरदानी के नीचे खाट पर सो रही थी.

मच्छरदानी काटकर ले गया आरोपी

परिवार का दावा है कि हमलावर बच्ची की मच्छरदानी काटकर उसे ले गया था. अगले दिन वह तारकेश्वर रेलवे हाई ड्रेन के पास खून से लथपथ पाई गई थी. लड़की की दादी ने फटी हुई मच्छरदानी दिखाते हुए कहा,' वह मेरे साथ सो रही थी. सुबह करीब 4 बजे कोई उसे उठाकर ले गया. मुझे पता ही नहीं चला कि उसे कब ले जाया गया. मुझे नहीं पता कि उसे कौन ले गया. उन्होंने मच्छरदानी काट दी और उसे ले गए. वह नग्न अवस्था में मिली.' बच्ची का कथित तौर पर गला चीर दिया गया था और उसके गालों पर काटने के निशान थे. वह नाले के पास नग्न अवस्था में खून से लथपथ मिली थी.

गंभीर हुई बच्ची की हालत

दादी ने आगे कहा,' हम सड़कों पर रहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे घर तोड़ दिए हैं. हम कहां जाएं? हमारे पास कोई घर नहीं है.' पीड़ित बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसका इलाज तारकेश्वर ग्रामीण अस्पताल में किया जा रहा है. वहीं घटना को लेकर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत FIR दर्ज की गई है. भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में FIR दर्ज नहीं कर रही है.

विपक्ष ने साधा निशाना

घटना को लेकर बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा,' तारकेश्वर में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ. परिवार पुलिस स्टेशन भागा, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई. अस्पताल ले जाया गया, चंदननगर रेफर कर दिया गया. तारकेश्वर पुलिस अपराध को दबाने में व्यस्त है. यह ममता बनर्जी के मुफ्त शासन का असली चेहरा है. एक बच्ची का जीवन बर्बाद हो गया है फिर भी पुलिस सच्चाई को दबाकर राज्य की नकली कानून व्यवस्था की छवि को बचा रही है.'