/40 लाख कैश, 2 Kg सोना, 300 Cr की प्रॉपर्टी, हाथ से लिखी डायरी से फंसा तेलंगाना का डीएसपी

DSP arrest: तेलंगाना पुलिस ने अपने एक भ्रष्ट डीएसपी भीम रेड्डी को गिरफ्तार किया है. तेलंगाना एंटी-करप्शन ब्यूरो ने रेड्डी को 300 करोड़ रुपये की आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया है. हैदराबाद में पुलिस कंप्यूटर सर्विसेज में पोस्टेड भीम रेड्डी को इब्राहिमबाग में उसके घर से गिरफ्तार किया गया. एसीबी के मुताबिक, अधिकारी ने कथित तौर पर अपनी सर्विस के दौरान भ्रष्ट तरीकों और दूसरे संदिग्ध तरीकों से अपनी इनकम के तय सोर्स से ज्यादा संपत्ति बनाई. पुलिस अधिकारियों को शक है कि संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बेनामी लोगों के नाम पर खरीदा गया था.
आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी तब हुई, जब कुछ दिन पहले एसीबी केअधिकारियों ने डीएसपी के घर और तेलंगाना और कर्नाटक स्थित उसके रिश्तेदारों, दोस्तों, कथित बेनामीदारों और साथियों से जुड़े 15 दूसरे ठिकानों पर एक साथ रेड डाली थी. तलाशी के दौरान, अधिकारियों को अधिकारी से जुड़ी कई चल और अचल संपत्तियों का पता चला, तो सर्च में लगी टीम दंग रह गई.
रेड डालने गई टीम को दस्तावेजों का पिटरा हाथ लगा. उसे खोलने पर हैदराबाद के वेसेला मीडोज में एक विला, टेलीकॉम नगर में पेंटहाउस वाली एक G+2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग, टेलीकॉम नगर, गाचीबोवली और तेलापुर में फ्लैट, मणिकोंडा में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में शेयर, मणिकोंडा मर्रिचेट्टू जंक्शन के पास एक कमर्शियल स्पेस और नागोर में कई ओपन प्लॉट, प्रगति रिसॉर्ट्स में कई ओपन प्लॉट, साथ ही संगारेड्डी, विकाराबाद, कर्नाटक और बेंगलुरु में देवनहल्ली में खेती की जमीन खरीदने के सबूत मिल गए.
एसीबी को मेसर्स श्री राघवेंद्र रॉक सैंड मिनरल्स में 75 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट और CC कुंटा के मुचिंताला गांव में 4.20 एकड़ खेती की ज़मीन भी मिली.
अधिकारियों को DSP के घर से करीब 3.60 लाख रुपये कैश मिले. कथित तौर पर उनके एक कथित बेनामीदार के घर से 40 लाख रुपये और कैश मिले. तलाशी में करीब दो किलोग्राम सोने के गहने और करीब 20 किलोग्राम चांदी के सामान भी मिले. जांच के दौरान करीब 19.91 लाख रुपये के बैंक बैलेंस का भी पता चला.
ACB अधिकारियों को कथित तौर पर भीम रेड्डी से एक पर्सनल हाथ से लिखी डायरी मिलने के बाद जांच में तेज़ी आई. सूत्रों के मुताबिक, यह डायरी मई में अपनी पत्नी के साथ चार धाम यात्रा पर जाने से पहले लिखी गई थी. डायरी में कथित तौर पर प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, देनदारियों और कथित बेनामीदारों के नाम थे.
जांचकर्ताओं ने कहा कि डायरी की स्कैन की हुई कॉपी, WhatsApp के जरिए उनके दोनों बेटों के साथ शेयर की गई थीं. अधिकारियों ने इस डायरी को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एक अहम सबूत माना, इससे जांचकर्ताओं को अधिकारी से जुड़ी कई प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल लिंक का पता लगाने में मदद मिली.
एसीबी ने 2 जुलाई को डीएसपी से जुड़ी 16 ठिकानों पर छापे मारे थे. लंबी तलाशी और जांच के बाद, भीम रेड्डी को सोमवार, 6 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया.