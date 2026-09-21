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रेस्टोरेंट के बाहर लग्जरी कार में पड़ा था अचेत बैठा था व्यक्ति, पुलिस पहुंची तो नजारा देख रह गई दंग; शहर में मचा हड़कंप

Bengaluru Suspicious Death News: बेंगलुरु में रेस्टोरेंट के बाहर लग्जरी कार में 46 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा था. घटना का पता चलते ही शहर में सनसनी फैल गई. पुलिस इसकी वजह जानने में जुटी है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 21, 2026, 04:29 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:32 AM IST
रेस्टोरेंट के बाहर लग्जरी कार में पड़ा था अचेत बैठा था व्यक्ति, पुलिस पहुंची तो नजारा देख रह गई दंग; शहर में मचा हड़कंप

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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