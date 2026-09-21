/रेस्टोरेंट के बाहर लग्जरी कार में पड़ा था अचेत बैठा था व्यक्ति, पुलिस पहुंची तो नजारा देख रह गई दंग; शहर में मचा हड़कंप

Bengaluru Salim Akbar Suspicious Death News: बेंगलुरु के व्यस्त इलाके कोरमंगला से एक सनसनीखेज और दुखद मामला सामने आया है. वहां पर रविवार सुबह सड़क पर खड़ी लग्जरी कार के भीतर 46 वर्षीय एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी.
पुलिस के मुताबिक, रविवार की सुबह करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि कोरमंगला की एक सड़क पर एक लग्जरी कार लंबे समय से लावारिस हालत में खड़ी है. उसके भीतर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में बैठा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची.
पुलिस टीम ने जब कार के पास जाकर देखा तो उसमें एक व्यक्ति अचेत और बेसुध हालत में मिला. पुलिस ने बिना कोई देर किए उन्हें तुरंत एक नजदीकी और प्रतिष्ठित अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की वजहें जानने के लिए पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
मृतक की पहचान सलीम अकबर के रूप में हुई है. वे मूल रूप से कोडागु के रहने वाले थे. शुरुआती जांच-पड़ताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे.
फुटेज में पता चला कि इलाके में स्थित एक लोकप्रिय रेस्तरां के सामने रात में लगभग ढाई बजे वह लग्जरी कार आकर रुकी थी. इसके बाद से वह कार वहीं खड़ी रही. उस कार में बैठे-बैठे सलीम अकबर अंदर ही अचेत हो गए.
जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती सबूतों से ऐसा लग रहा है कि सलीम अकबर की मौत दिल का दौरा पड़ने या किसी अचानक हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से हो सकती है. हालांकि, यह अनुमान है और मौत की पुख्ता वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी.
फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर असामान्य मौत का मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने मामले में किसी भी प्रकार की बाहरी साजिश या गड़बड़ी की आशंका से इनकार किया है. उसने कहा कि इस चरण में ऐसा कोई संदेह नहीं है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की तह में जाने के लिए फोरेंसिक जांच भी की जा रही है.