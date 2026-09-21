/रेस्टोरेंट के बाहर लग्जरी कार में पड़ा था अचेत बैठा था व्यक्ति, पुलिस पहुंची तो नजारा देख रह गई दंग; शहर में मचा हड़कंप

Bengaluru Salim Akbar Suspicious Death News: बेंगलुरु के व्यस्त इलाके कोरमंगला से एक सनसनीखेज और दुखद मामला सामने आया है. वहां पर रविवार सुबह सड़क पर खड़ी लग्जरी कार के भीतर 46 वर्षीय एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी.