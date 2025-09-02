60 साल का अब्दुल गफ्फार दुनिया की नजर में ठेले पर बेच रहा था केला; पुलिस ने जब पकड़ा हकीकत जान खिसक गई जमीन
60 साल का अब्दुल गफ्फार दुनिया की नजर में ठेले पर बेच रहा था केला; पुलिस ने जब पकड़ा हकीकत जान खिसक गई जमीन

Banana Vendor Arrested With MD Drugs: मुंबई के बांद्रा में 60 साल के मोहम्मद अली अब्दुल गफ्फार शेख को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गफ्फार केले के ठेले की आड़ में ड्रग्स तस्करी करते पकड़ा गया है. जानें पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 02, 2025, 12:12 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो साभार: ग्रोक
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो साभार: ग्रोक

Banana Vendor Arrested In Mumbai: मुंबई के बांद्रा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 60 साल का मोहम्मद अली अब्दुल गफ्फार शेख केले बेचने के ठेले की आड़ में ड्रग्स तस्करी कर रहा था. मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे धर दबोचा और 153 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 35.30 लाख रुपये है.

गुप्त सूचना ने खोला राज
मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-9 को खबर मिली थी कि बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास एक केले का ठेला असल में ड्रग्स तस्करी का अड्डा है. पुलिस ने सादे कपड़ों में निगरानी शुरू की और देर रात मोहम्मद अली को महाराष्ट्रनगर रोड पर पकड़ा. जब उनके ठेले की तलाशी ली गई, तो एक स्टील के डिब्बे में 153 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली. क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया “हमें पुख्ता जानकारी मिली थी कि केले का ठेला सिर्फ दिखावा है. हमने सावधानी से कार्रवाई की और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा,”

आर्थिक तंगी ने बनाया अपराधी
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मोहम्मद अली आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. स्थायी नौकरी न मिलने के कारण उसने केले बेचना शुरू किया, लेकिन कमाई कम होने पर वह ड्रग्स तस्करी के धंधे में कूद पड़ा. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसे ड्रग्स कहां से मिल रहे थे और वह कब से इस गैरकानूनी काम में शामिल था.

Add Zee News as a Preferred Source

सख्त कानूनी कार्रवाई
मोहम्मद अली को तुरंत हिरासत में लिया गया और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 3 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उसके कोई साथी थे या उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है.

मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ जंग
मुंबई पुलिस ड्रग्स तस्करी के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है. हाल ही में 22 अगस्त को वडाला में 51 किलो गांजा बरामद किया गया था, जिसकी कीमत 11 लाख रुपये थी. इस दौरान दो तस्करों को भी पकड़ा गया था. क्राइम ब्रांच का यह अभियान ड्रग्स के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए तेजी से चल रहा है.

