वुमन हॉस्टल में घुसा 67 वर्षीय दुकानदार, MBA छात्रा से किया रेप; चौंकाने वाली घटना से हिल गया ओडिशा

Bhubaneswar Crime Against Women News: ओडिशा में एक डरावनी घटना सामने आई है. वहां पर 67 साल के किराना दुकानदार ने पास में बने महिला छात्रावास में घुसकर एमबीए कर रही छात्रा से कथित रूप से बलात्कार किया. वारदात के बाद आरोपी वहां से भाग निकला. बाद में पीड़िता ने पुलिस को घटना की शिकायत दी. पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

भुवनेश्वर में एमबीए छात्रा से रेप

रिपोर्ट के मुताबिक, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रहने वाला आरोपी दीपक प्रधान (67 वर्ष) गंगापाड़ा इलाके में किराने की दुकान चलाता है. आरोप है कि वह 24 अप्रैल को दुकान की बगल में चल रहे महिला छात्रावास में घुस गया और वहां पर एमबीए की पढ़ाई कर रही छात्रा से कथित तौर पर बलात्कार किया. वारदात के बाद आरोपी वहां से भाग निकला.

पीड़िता की शिकायत पर आरोपी अरेस्ट

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली है. वारदात के बाद पीड़िता ने इंफो वैली पुलिस स्टेशन में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया. साथ ही रेड करके आरोपी दीपक प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया.

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पुलिस ने जांच के लिए बनाई स्पेशल टीम

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक बाहरी व्यक्ति महिला छात्रावास में घुसने में कैसे सफल हो गया. क्या छात्रावास की सुरक्षा में कोई कमी है या फिर अंदर का कोई आदमी मिला हुआ था. वारदात के वक्त छात्रावास में किसी भी छात्रा या प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति ने पीड़िता की आवाज क्यों नहीं सुनी?

नाराज छात्राओं ने की सख्त एक्शन की मांग

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया है. मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है, जो मामले से जुड़े पहलुओं की गहराई से इन्वेस्टिगेशन करेगी. टीम यह भी जांचेगी कि इस वारदात में कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं है. अगर आरोपी ने घटना की है तो वह इतनी आसानी से हॉस्टल के अंदर-बाहर कैसे चला गया. उधर, इस घटना से नाराज छात्राओं ने पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है.