लुधियाना में प्रेमिका की हत्या, शादी का झांसा देकर अमेरिका से बुलाया भारत, फिर उतार दिया मौत के घाट

Ludhiana Crime: 67 साल के एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक पर एक 69 साल की अमेरिकी एनआरआई की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और शख्स ने महिला से शादी का वादा किया था. हालांकि बाद में वह शादी के वादे से मुकर गया और प्रेमिका की हत्या करवा दी.
Ludhiana murder: पंजाब के लुधियाना शहर में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. यहां 67 साल के एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक चरणजीत सिंह ग्रेवाल पर एक 69 साल की अमेरिकी एनआरआई, रुपिंदर कौर पंढेर की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. आरोप है कि चरणजीत ने रुपिंदर को शादी के बहाने जुलाई में सिएटल से पंजाब बुलाया था और फिर उसकी हत्या करवा दी. वहीं इस दौरान पैसों के लेन-देन का मामला भी सामने आया है. फिलहाल इस घटना ने लोगों को काफी हैरीन कर दिया है.
शादी के झांसे में फंसाकर मौत के घाट उतारा
यह मामला तब सामने आया जब रुपिंदर कौर रहस्यमयी तरीके से लापता हो गईं. बाद में पता चला कि उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है. इस हत्या में मुख्य आरोपी चरणजीत सिंह ग्रेवाल और सुखजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति को बनाया गया है, जो किला रायपुर गांव का रहने वाला है. कथित तौर पर, सुखजीत सिंह ने 12 जुलाई को अपने घर में रुपिंदर को बेसबॉल के बल्ले से पीट-पीटकर मार डाला. हत्या के बाद उसने शव को एक स्टोर रूम में जला दिया, फिर जली हुई लाश को चार बोरियों में भरकर घुंघराना के पास एक नाले में फेंक दिया. बाद में नाले से कुछ कंकाल के अवशेष भी बरामद किए गए, जिनके रुपिंदर के होने का संदेह है. सबूत मिटाने के लिए रुपिंदर का आईफोन भी तोड़ दिया गया था.
वहीं अपनी साजिश को छिपाने के लिए सुखजीत ने 18 जुलाई को रुपिंदर के लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि रुपिंदर कनाडा में एक शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकली थी और उसके बाद से लापता है, लेकिन धीरे-धीरे सारी सच्चाई सामने आ गई.
पैसों का लेन-देन
इस घटना की जड़ में पैसों का लेनदेन और रिश्तों का जाल बुना गया है. बताया जाता है कि चरणजीत और रुपिंदर की मुलाकात पिछले साल एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी. चरणजीत पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने रुपिंदर को शादी का झांसा दिया. रुपिंदर दो बार तलाकशुदा और अकेली थी. जहां चरणजीत, सुखजीत को साल 2014 से जानता था. उसने रुपिंदर की एक प्रॉपर्टी के मामले में मदद के लिए सुखजीत से संपर्क करवाया. रुपिंदर अपनी बहन कमलजीत खैजाह के खिलाफ जालंधर कोर्ट में केस लड़ रही थी और सुखजीत वहां टाइपिस्ट का काम करता था. केस की सुनवाई के लिए रुपिंदर जब भी भारत आती थी, वह सुखजीत के घर पर रुकती थी. उसने बाद में केस लड़ने के लिए सुखजीत को 'पावर ऑफ अटॉर्नी' भी दे दी थी. इस दौरान रुपिंदर ने सुखजीत और चरणजीत को करीब 30-35 लाख रुपये भी दिए थे.
जब रुपिंदर ने चरणजीत पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू किया, तो चरणजीत ने उसे भारत बुलाने के लिए शादी का बहाना बनाया. आरोप है कि उसने सुखजीत को रुपिंदर को खत्म करने के लिए 50 लाख रुपये देने का वादा किया था. हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि सुखजीत को पैसे नहीं मिले. फिलहाल चरणजीत सिंह ग्रेवाल यूके में है. उस पर हत्या और आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं सुखजीत सिंह को हिरासत में ले लिया गया है.