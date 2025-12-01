Advertisement
trendingNow13024415
Hindi Newscrime

एक मोहब्बत ऐसी भी! लड़की ने बॉयफ्रेंड की लाश से रचा ली शादी, पिता और भाइयों पर कत्ल का केस दर्ज

चश्मदीदों ने बताया कि लड़की ने अपने प्रेमी के शव को देखकर रोना शुरू कर दिया और फिर शादी की रस्मों के तौर पर हल्दी और कुमकुम लगाया. लड़की ने दावा किया कि उसका प्यार अमर हो जाएगा. बाद में मीडिया से बातचीत में लड़की ने बताया कि वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 12:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक मोहब्बत ऐसी भी! लड़की ने बॉयफ्रेंड की लाश से रचा ली शादी, पिता और भाइयों पर कत्ल का केस दर्ज

महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक किशोरी ने मोहब्बत की नई इबारत लिख दी. आप भी ये दास्तां सुनकर जानकर हैरान हो उठेंगे. इस नाबालिग ने अपने ब्वॉयफ्रैंड की लाश से विवाह कर मोहब्बत के दुश्मनों पर जोरदार तमाचा मारा है. दरअसल इस टीनएज लड़की का प्रेमी उनकी जाति का नहीं था. ये बात लड़की के पिता और भाई को नागवार गुजरी. इसके बदले में उन्होंने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी. ऐसे में लड़की ने अपने प्रेमी के शव के साथ शादी के संस्कार पूरे किए. वहीं पुलिस ने भाई और पिता को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. 

पुलिस ने बताया कि 25 साल के सक्षम ताते पर गुरुवार शाम जूना गंज इलाके में लड़की के घरवालों ने बुलाकर हमला किया. जांच टीम के मुताबिक लड़की के भाइयों हिमेश और साहिल ममिलवाड़ और उनके पिता गजानन ममिलवाड़ और तीन अन्य लोगों ने ताते पर गोली चलाई और फिर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया था. इस हमले में ताते की मौके पर ही मौत हो गई. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि एक नाबालिग को सुधार गृह भेज दिया गया है. 

एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज
भारतीय न्याय संहिता, SC/ST एक्ट और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है. लड़की, जिसकी पहचान आंचल के रूप में हुई है, शुक्रवार शाम को ताते के घर पहुंची जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी. चश्मदीदों ने बताया कि लड़की ने अपने प्रेमी के शव को देखकर रोना शुरू कर दिया और फिर शादी की रस्मों के तौर पर हल्दी और कुमकुम लगाया. लड़की ने दावा किया कि उसका प्यार अमर हो जाएगा. बाद में मीडिया से बातचीत में लड़की ने बताया कि वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे.

Add Zee News as a Preferred Source

मेरा प्रेमी मरकर भी जीत गया
लड़की ने बताया कि 'उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला, लेकिन वे हार गए. मेरा प्रेमी मरने के बाद भी जीत गया. मैं चाहती हूं कि मेरे पिता और भाइयों को फांसी दी जाए.' आंचल ने आरोप लगाया कि उसके परिवार ने इस रिश्ते का सिर्फ इसलिए विरोध किया क्योंकि ताते बौद्ध कम्युनिटी से था, जबकि उसका परिवार खुद को हिंदू बताता था. उसने दावा किया कि उसे लगातार धमकी दी जा रही थी और परिवार हफ्तों से उसे खत्म करने की साज़िश रच रहा था. 

प्रेमी की मां के साथ रहेगी आंचल
रिश्तेदारों ने कहा कि पारंपरिक रस्मों के तहत ताते के शरीर पर हल्दी भी लगाई गई थी. आंचल ने रिपोर्टर्स को बताया कि उसने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया है और अब ताते की मां के साथ रहेगी. उसने कहा, "मैं अपनी बाकी ज़िंदगी उसकी मां के साथ रहूंगी. वे अब हमें अलग नहीं कर सकते." सीनियर अधिकारियों ने कहा कि जातिगत तनाव को रोकने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तैनात की गई है और जांच जारी है, जिसमें हथियार की रिकवरी और आंचल का पूरा बयान रिकॉर्ड करना शामिल है.

यह भी पढ़ेंः नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

teenager

Trending news

असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
Assam
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
Nagaland
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
Navy Chief
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
Pakistan
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
Mohan Bhagwat
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
Ditvah cyclone update
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
parliament session 2025
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
Dr. Subhash Chandra
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
Bus accident
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
Faisal Patel
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल