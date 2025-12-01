एक मोहब्बत ऐसी भी! लड़की ने बॉयफ्रेंड की लाश से रचा ली शादी, पिता और भाइयों पर कत्ल का केस दर्ज

महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक किशोरी ने मोहब्बत की नई इबारत लिख दी. आप भी ये दास्तां सुनकर जानकर हैरान हो उठेंगे. इस नाबालिग ने अपने ब्वॉयफ्रैंड की लाश से विवाह कर मोहब्बत के दुश्मनों पर जोरदार तमाचा मारा है. दरअसल इस टीनएज लड़की का प्रेमी उनकी जाति का नहीं था. ये बात लड़की के पिता और भाई को नागवार गुजरी. इसके बदले में उन्होंने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी. ऐसे में लड़की ने अपने प्रेमी के शव के साथ शादी के संस्कार पूरे किए. वहीं पुलिस ने भाई और पिता को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने बताया कि 25 साल के सक्षम ताते पर गुरुवार शाम जूना गंज इलाके में लड़की के घरवालों ने बुलाकर हमला किया. जांच टीम के मुताबिक लड़की के भाइयों हिमेश और साहिल ममिलवाड़ और उनके पिता गजानन ममिलवाड़ और तीन अन्य लोगों ने ताते पर गोली चलाई और फिर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया था. इस हमले में ताते की मौके पर ही मौत हो गई. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि एक नाबालिग को सुधार गृह भेज दिया गया है.

एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज

भारतीय न्याय संहिता, SC/ST एक्ट और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है. लड़की, जिसकी पहचान आंचल के रूप में हुई है, शुक्रवार शाम को ताते के घर पहुंची जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी. चश्मदीदों ने बताया कि लड़की ने अपने प्रेमी के शव को देखकर रोना शुरू कर दिया और फिर शादी की रस्मों के तौर पर हल्दी और कुमकुम लगाया. लड़की ने दावा किया कि उसका प्यार अमर हो जाएगा. बाद में मीडिया से बातचीत में लड़की ने बताया कि वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे.

मेरा प्रेमी मरकर भी जीत गया

लड़की ने बताया कि 'उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला, लेकिन वे हार गए. मेरा प्रेमी मरने के बाद भी जीत गया. मैं चाहती हूं कि मेरे पिता और भाइयों को फांसी दी जाए.' आंचल ने आरोप लगाया कि उसके परिवार ने इस रिश्ते का सिर्फ इसलिए विरोध किया क्योंकि ताते बौद्ध कम्युनिटी से था, जबकि उसका परिवार खुद को हिंदू बताता था. उसने दावा किया कि उसे लगातार धमकी दी जा रही थी और परिवार हफ्तों से उसे खत्म करने की साज़िश रच रहा था.

प्रेमी की मां के साथ रहेगी आंचल

रिश्तेदारों ने कहा कि पारंपरिक रस्मों के तहत ताते के शरीर पर हल्दी भी लगाई गई थी. आंचल ने रिपोर्टर्स को बताया कि उसने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया है और अब ताते की मां के साथ रहेगी. उसने कहा, "मैं अपनी बाकी ज़िंदगी उसकी मां के साथ रहूंगी. वे अब हमें अलग नहीं कर सकते." सीनियर अधिकारियों ने कहा कि जातिगत तनाव को रोकने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तैनात की गई है और जांच जारी है, जिसमें हथियार की रिकवरी और आंचल का पूरा बयान रिकॉर्ड करना शामिल है.

