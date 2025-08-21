मैट्रिमोनियल साइट पर बनाई फर्जी प्रोफाइल, शादी के नाम पर महिला का जीता भरोसा, वीडियो चैट के बाद खेला असली 'खेला'
मैट्रिमोनियल साइट पर बनाई फर्जी प्रोफाइल, शादी के नाम पर महिला का जीता भरोसा, वीडियो चैट के बाद खेला असली 'खेला'

Woman was trapped by fake profile: एक शख्स ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिला को शादी का झांसा दिया, उसका भरोसा जीता और फिर अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा. जानें पूरी खबर.

 

Aug 21, 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो साभार: ग्रोक
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो साभार: ग्रोक

woman was trapped by fake profile in mumbai: मुंबई के मझगांव इलाके में एक 34 साल की महिला के साथ धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक शख्स ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिला को शादी का झांसा दिया, उसका भरोसा जीता और फिर अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित महिला ने शादी के लिए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी.

आरोपी ने खुद को शादी के लिए इच्छुक बताया
9 अगस्त को उसे एक कॉल आया, जिसमें आरोपी ने खुद को शादी के लिए इच्छुक बताया. उसने धीरे-धीरे महिला से बातचीत शुरू की और उसका विश्वास जीत लिया. बातचीत के दौरान आरोपी ने चालाकी से महिला की निजी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए. इसके बाद उसने असली चेहरा दिखाया और महिला को धमकाना शुरू कर दिया.

वीडियो चैट के बाद असली खेला
आरोपी ने महिला को वीडियो भेजकर कहा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए, तो वह ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगा. डर की वजह से महिला ने शुरुआत में 30 हजार रुपये दे दिए, लेकिन आरोपी की मांगें बढ़ती गईं. वह बार-बार और पैसे मांगने लगा. जब महिला को एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो रही है, तो उसने हिम्मत जुटाकर भायखला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

आरोपी पर केस दर्ज
मुंबई पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और भायखला थाने में अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया. पुलिस को शक है कि इस अपराध के पीछे कोई बड़ा साइबर ठग गिरोह हो सकता है, जो महिलाओं को निशाना बनाकर इस तरह की ठगी कर रहा है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है. यह घटना आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक और डरावना उदाहरण है. खासकर मैट्रिमोनियल साइट्स पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं, और ऐसे ठग इसका फायदा उठाते हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन किसी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा न करें और अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें. अगर कोई धमकी दे या ब्लैकमेल करे, तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

#Mumbai

