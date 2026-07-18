'आमिर खान लव-जिहाद को बढ़ावा दे रहा', सलमान के बाद अब मि. परफेक्शनिस्ट को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को पहले मिल चुकी धमकियों के बाद अब अभिनेता आमिर खान का नाम भी चर्चा में है. सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक कथित पोस्ट और ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आमिर खान को लेकर धमकी भरे शब्द लिखे और बोले गए हैं. हालांकि, इस पोस्ट और ऑडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और इसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है.
वायरल पोस्ट में खुद को 'आरजू बिश्नोई' और 'टायसन बिश्नोई' बताते हुए दावा किया गया है कि वे लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़े हैं. पोस्ट में आमिर खान पर देश की संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ काम करने तथा 'लव जिहाद' को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगाए गए हैं. पोस्ट में धमकी भरे अंदाज में लिखा गया है कि जो भी इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देगा, उसे अपने तरीके से जवाब दिया जाएगा. इसमें यह भी कहा गया है कि स्टारडम के नाम पर ऐसी चीजों को बढ़ावा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
''‘लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे, इसकी सांसें दबा देंगे'', सलमान खान के बाद अब आमिर खान को धमकी? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से वायरल पोस्ट और कथित ऑडियो से मचा हड़कंप#AamirKhan #LawrenceBishnoiGang #Threat | #ZeeNews @anjeetlive @theanupamajha pic.twitter.com/l0J0UanWi6
— Zee News (@ZeeNews) July 18, 2026
वायरल संदेश में राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक मासूम बच्ची के साथ हुई कथित घटना का भी उल्लेख किया गया है. पोस्ट में दावा किया गया है कि प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन कुछ राजनीतिक नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. संदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति या नेता ऐसे लोगों का साथ देता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
पोस्ट के अंत में 'परवेश' और 'हिमांशु' नाम के दो लोगों का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है. साथ ही यह दावा किया गया है कि उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और दुश्मनों को जवाब दिया जाएगा.
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वायरल पोस्ट और ऑडियो वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े किसी व्यक्ति ने जारी किए हैं या नहीं. किसी भी जांच एजेंसी या पुलिस की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऐसी सामग्री की सत्यता की पुष्टि होने से पहले उस पर भरोसा करना उचित नहीं माना जाता. यदि जांच एजेंसियां इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी जारी करती हैं, तभी स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी.
डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट और ऑडियो पर आधारित है. इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. Zee News वायरल पोस्ट में किए गए दावों का समर्थन या सत्यापन नहीं करता. किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच और पुलिस के बयान का इंतजार किया जाना चाहिए.