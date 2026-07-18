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'आमिर खान लव-जिहाद को बढ़ावा दे रहा', सलमान के बाद अब मि. परफेक्शनिस्ट को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी

आमिर खान को कथित तौर पर बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने की खबर ने हलचल बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट और ऑडियो के बाद इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है. जानिए वायरल दावे में क्या कहा गया, इसकी पुष्टि किस स्तर तक हुई है और आमिर खान की सुरक्षा को लेकर क्या जानकारी सामने आई है?

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 18, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:48 AM IST
'आमिर खान लव-जिहाद को बढ़ावा दे रहा', सलमान के बाद अब मि. परफेक्शनिस्ट को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी
Image Credit: File Photo (सलमान खान के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई ने आमिर खान को लव जिहाद को लेकर धमकी दी है))

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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